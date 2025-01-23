Başkan Erdoğan, Malatya’da 6 bin 554 konutun kura çekilişini yapacak

24 Ocak Cuma günü AK Parti Malatya İl Kongresi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, aynı zamanda Malatya yapımı tamamlanan depremzedeler için 6 bin 554 konutun kura çekilişini yapacağı belirtildi.

PARTİ TEŞKİLATI KONGRE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İlçe kongrelerinin ardından düzenlenecek olan il kongresi, Malatya için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Erdoğan'ın katılımıyla birlikte partinin bölgedeki çalışmaları ve Malatya'nın geleceği hakkında önemli mesajlar verileceği bekleniyor.

6 BİN 554 KONUTUN KURASI ÇEKİLECEK

Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde en önemli gündem maddesi, depremzedelere yeni konutların teslimi olacak. TOKİ başta olmak üzere farklı kurumlar tarafından inşa edilen toplam 6 bin 554 konutun kura çekilişi, depremzedelerin yüzünü güldürecek.