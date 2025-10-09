Başkan Erdoğan Rize’ye geliyor

Başkan Erdoğan'ın Rize'deki programının ana buluşması ise cuma günü gerçekleşecek. Cuma namazını Güneysu'da eda etmesinin ardından, Rize Valiliği'ni ziyaret edecek. Valilik ziyaretinin hemen ardından, saat 14.30'da Rize Valiliği Tören Alanı'nda düzenlenmesi planlanan Toplu Açılış Töreni programında hemşehrilerine seslenecek. Bu programda ayrıca Rize'deki yeni yatırım ve hizmetlerin resmi açılışları gerçekleştirilecek. Hava durumunun yağışlı olma ihtimaline karşı programın bayram çadırında gerçekleştirilmesi seçeneğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan Cuma ve Cumartesi günü Rize'de bir dizi programa katılacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililerle bir araya gelecek. Rize'deki önemli yatırımları yerinde incelemesi beklenen Rize Şehir Hastanesi inşaatı, İyidere Lojistik Merkezi ve Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi şantiye alanlarını da ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu Merkez Mahallede bulunan evinde kalacağı belirtildi.