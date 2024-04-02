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Giriş Tarihi: 2.4.2024 21:39

Başkan Erdoğan TBMM'de iftar programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iftar programına katıldı.

DHA
Başkan Erdoğan TBMM’de iftar programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM'de düzenlenen 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.

Programa, Başkan Erdoğan ve TBMM başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı.

Program, iftar yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Erdoğan, programda konuşma yapmazken milletvekilleri ile fotoğraf çekiminin ardından TBMM'den ayrıldı.

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Başkan Erdoğan TBMM'de iftar programına katıldı
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