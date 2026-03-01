Başkan Erdoğan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi!





"SİZ ALKIŞLANACAK BİR SÜREÇTESİNİZ"



Öğrencilere enstitüde alınan eğitimleri önemsediğini belirten Başkan Erdoğan, "Siz alkışlanacak bir süreçtesiniz. Burada devam eden bu talebelik yıllarınızı bir büyüğünüz olarak çok önemsiyorum. Aynı zamanda bir İmam Hatipli olarak önemsiyorum. İmam Hatip tahlilimden sonra iktisat tahsili gördüm. Sizler de burada, ilahiyatta bu süreci devam ettiriyorsunuz.