Başkan Erdoğan’a hakaret etmişlerdi! 3 şüpheli tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret ve yanlış bilgi içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sahte sosyal medya hesaplarına yönelik, 20 Ocak 2026'da Muğla'da geniş çaplı siber operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, "Sakaraltı Sakarüstü" isimli sosyal medya sayfası üzerinden Başkan Erdoğan başta olmak üzere bazı devlet büyükleri, kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiaları üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 20 Ocak sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmişti.

Toplamda 13 kişinin şikayetçi olduğu soruşturma dosyasında çerçevesinde C.D., K.K., S.Ü.Ö., S.C.S. ve S.K.'nin Seydikemer ilçesinde bulunan bir villada saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla üç şüpheli aynı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesaplarını bu adresten yönettikleri öne sürüldü. Operasyon kapsamında ayrıca, paylaşımlarla bağlantısı olduğu iddia edilen bir sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi P.B. de gözaltına alındı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında toplam 6 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, kaçak durumda olan şüphelilerin Seydikemer'deki villalarda saklanmasına yardım ettikleri ve suça yardım ile yataklık ettikleri iddia edilen emlakçı İ.B., inşaatçı H.D. de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer, ele geçirilen dijital materyallerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve dosya kapsamında yeni gözaltların olabileceğini bildirdi. Sakaraltı Sakarüstü dosyasında Marmaris'teki bir yerel haber sitesinin ofisine baskın yapıldığı ortaya çıktı. 20 Ocak'ta sabah saatlerinde yapılan operasyonda 2 harddisk ve 2 usb bellek ve dijital materyallere el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Dosya kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Cemal Demirtaş ile Kürşat Keskin tutuklandı. S.Ü.'ye ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanmalarına karar verilen Kürşat Keskin ve Cemal Demirtaş, Muğla Cezaevine konulmuştu. Her iki sanığın tutukluluğun gözden geçirilmesinde serbest kalmaları için yaptıkları itiraz red edilince tutuklu sanıklar Denizli T Tipi Cezaevine nakledildiler.

8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Derinleşen soruşturma kapsamında yeni şüpheliler tespit edilerek ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Buna göre eski MHP Muğla İl Başkanı O.A., Muğla Jimnastik Kulübü Başkanı M.G., gazeteciler M.T., H.T., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi S.K., Köyceğiz Devlet Hastanesinde Bilgisayar Teknikeri U.K., müteahhit H.D. ile gazeteci S.C.S. 23 Şubat'ta yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 27 Şubat'ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden M.G. ile cinci hoca lakaplı S.C.S. ve H.B. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Mertcan Güngör, ile cinci hoca lakaplı Serdar Cemal Süzeroğlu ve Habib Demir tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklanmış oldu.