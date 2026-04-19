Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan 1. Lig'e yükselen Bursaspor'a tebrik
Giriş Tarihi: 19.04.2026 20:13 Son Güncelleme: 19.04.2026 20:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında "Tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum."

