Giriş Tarihi: 12.9.2025 23:36 Son Güncelleme: 12.9.2025 23:39

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselen 12 Dev Adam için paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" dedi.

Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan 12 Dev Adam paylaşımı! "Sonu şampiyonluk olsun"
