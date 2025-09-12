Başkan Erdoğan’dan 12 Dev Adam paylaşımı! "Sonu şampiyonluk olsun"

Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verdi.