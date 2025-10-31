Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı!
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabında Atatürk Havalimanı Bahçesi’nin hizmete hazır olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz İstanbul’umuza hizmet etmeye hazır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirecek. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da katılacak.

Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Başkan Erdoğan, açılışını bizzat gerçekleştireceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

23 SPOR SAHASI

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

