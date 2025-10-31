Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirecek. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da katılacak.
Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan Başkan Erdoğan, açılışını bizzat gerçekleştireceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır" ifadelerine yer verdi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır! 🇹🇷 pic.twitter.com/isdcYeaktT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2025
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.
Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.
23 SPOR SAHASI
Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.