Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu: Şampiyonluğun bizi mutlu etti
Giriş Tarihi: 21.04.2026 21:58 Son Güncelleme: 21.04.2026 22:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13. şampiyonluğuna ulaşan ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan Rıza'yı telefonla aradı.

"ŞAMPİYONLUĞUN BİZİ MUTLU ETTİ"

Rıza Kayaalp'e telefonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verirken, Başkan Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"SÖZÜMÜZDE DURDUK"

Rıza Kayaalp de Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz de size rekor sözü verdik. Sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RIZA KAYAALP #TAHA AKGÜL #TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU #BAŞKAN ERDOĞAN

