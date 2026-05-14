Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan Eczacılar Günü mesajı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:49 Son Güncelleme: 14.05.2026 14:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

