Başkan Erdoğan’dan “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliğine davet!

"TÜM KADINLARI DAVET EDİYORUZ"

"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.