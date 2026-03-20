Başkan Erdoğan’dan Güneysu’da hastalara ziyaret! O diyalog yüreklere dokundu: Allah senden razı olsun

Başkan Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Başkan Erdoğan'a, tedavi gören yaşlı bir kadın, "Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun." dedi.

Erdoğan'ın, "Beğendin mi burayı?" sorusuna kadın, "Çok beğendim." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER FORMASI TALİMATI

Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Doruk'un, Arda Güler'in formasını istediğini söyledi. Bakan Bak da Başkan Erdoğan'a, formayı hediye edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, ziyarette hastane yönetimi tarafından kendisinin ve annesinin kara kalemle çizilmiş tablosu hediye edildi.

Erdoğan, daha sonra hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bayramlarını kutladı.

Ziyarette, bakanlar Memişoğlu ve Bak'ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.