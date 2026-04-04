Başkan Erdoğan’dan isteği yerine getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Bayram tatilini geçirmek üzere geldiği Rize'de annesi adına Güneysu ilçesinde yapılan Hastanenin açılışı sırasında hastanede tedavi gören Safa Doruk isimli çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan Arda Güler'in imzalı formasını istemesi üzerine Cumhurbaşkanı talimat vererek formanın Safa'ya getirilmesini istemişti.

Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize valisi İhsan Selim Baydaş'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından forma Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından tedavisi tamamlanan Safa Doruk'a verildi. Valilik Makamında gerçekleştirilen forma tesliminde Rize Valisi Arda Güler ile Rizespor formasını Safa Doruk'a verdi.