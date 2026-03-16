Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı!

Başkan Erdoğan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun." İfadelerine yer verdi.

