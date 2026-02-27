Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı: Hürmetle yad ediyorum
Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:10

Başkan Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı: Hürmetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında yayımladığı mesajla andı.

Başkan Erdoğan’dan ’Necmettin Erbakan’ mesajı: Hürmetle yad ediyorum
  • ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı: Hürmetle yad ediyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz