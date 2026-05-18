Başkan Erdoğan’dan şehit polisler için başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevleri başında şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'un ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine şüpheli şahıs tarafından ateş açılmış, saldırıda polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, şehit polislerin fedakârlıklarının milletin hafızasında daima yaşayacağı vurgulanırken, ailelerine sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.

