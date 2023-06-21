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Giriş Tarihi: 21.6.2023 18:18 Son Güncelleme: 21.6.2023 19:38

Başkan Fevzi Kılıç dualarla uğurlandı

Makamında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kalabalık cemaatin katıldığı törende Kılıç’ı çocukları babalarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Başkan Fevzi Kılıç dualarla uğurlandı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevini 2 dönem yaptıktan sonra Erenler Belediye Başkanlığı'na seçilen Fevzi Kılıç dün makamında geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün evinde alınan helallik sonrasında Türk Bayrağı'na sarılı Kılıç'ın naaşı başkanlığını yaptığı Erenler Belediyesi'nin bahçesine getirildi. Burada yapılan konuşmaların ardından Kılıç'ın naaşı Adapazarı Tozlu Camii'ne kaldırıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, AK parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, belediye çalışanları, AK Parti teşkilatları ve dava arkadaşları, iş, siyaset, spor, tıp, eğitim camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra kalabalık cemaatin katıldığı cenaze töreninde Kılıç ailesi taziyeleri kabul etti.

Başkan Fevzi Kılıç'ın kızları Sevde Kılıç ile Şevval Kılıç babasının tabutuna sarılıp sürekli gözyaşı döktüğü cenaze töreninde büyük üzüntü yaşandı. Adapazarı Tozlu Camii'nde İkindi Namazı'na müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Kılıç, dua ve gözyaşları arasında Serdivan Aile Mezarlığı'na defnedildi.

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Başkan Fevzi Kılıç dualarla uğurlandı
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