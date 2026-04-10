Başkan Genç Ankara’da Trabzonlulara hitap etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında gerçekleştirilen "61 Sohbet" programına konuk oldu. Şehrin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Genç, turizmden ulaşıma, altyapıdan kültür-sanat projelerine kadar geniş bir vizyonla hareket ederek, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda projeler ürettiklerini belirtti.

TRABZON'U DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRİYORUZ

Başkan Genç, şunları söyledi: "Trabzon çok güzel ve özel bir şehir. Tarihi, kültürü, sanatı, sporu, ticareti ve eğitim yönüyle güçlü bir kimliğe sahip. Son yıllarda turizmde de ciddi bir ivme yakaladık. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizi daha yaşanabilir, daha cazip bir hale getirmek için çalışıyoruz. Trabzonluların iddialı, mücadeleci ve öncü bir karakteri var. Bu özellikleriyle Türkiye'nin her yerinde kendilerini hissettiren bir topluluğuz. Bu tür organizasyonlarla hem hemşehrilerimizle buluşuyor hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz."

GELECEĞİ PLANLAYARAK GÜÇLÜ BİR YARIN İNŞA EDİYORUZ

"Biz sadece bugünü değil, Trabzon'un geleceğini de planlıyoruz. 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Nüfus artışı, küresel ısınma ve su kaynakları gibi kritik konulara hazırlıklı olmalıyız. Şu anda su zengini gibi görünen Trabzon bile su stresi yaşayan şehirler arasına girmiş durumda. Bu nedenle hem mevcut yaşam kalitesini artıracak hem de geleceği güvence altına alacak projeler geliştiriyoruz."

ULAŞIMDA KONFOR VE ERİŞİMİ ARTIRIYORUZ

"Şehir içi ulaşım en önemli konularımızdan biri. Trafik sorununu çözmek için hızlı ve konforlu toplu taşımayı teşvik ediyoruz. Bu kapsamda hafif raylı sistem projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Ayrıca Trabzon Havalimanı'nı uluslararası standartlara uygun şekilde büyütüyoruz. Yeni havalimanı ile kapasiteyi 10 milyon yolcuya çıkaracağız. Ulaşım yatırımlarıyla hem şehir içi yaşamı kolaylaştırıyor hem de turizmi destekliyoruz."

YENİ CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURUYORUZ

"Turizm Trabzon için çok kıymetli bir alan. Şehrimize gelen turist sayısı ve bıraktıkları ekonomik katkı oldukça yüksek. Bu nedenle turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Körfez ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ülkeleriyle de ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Sümela Manastırı başta olmak üzere tarihi ve kültürel değerlerimizi turizme kazandırıyoruz. Aynı zamanda Uzunkum Yaşam Alanı gibi yeni cazibe merkezleri oluşturuyoruz."

BİYOLOJİK ARITMA İLE KARADENİZ'İ KORUYACAĞIZ

"Şehrimizin altyapısı ve çevresi de önceliklerimiz arasında. Özellikle atık yönetimi konusunda biyolojik arıtma sistemine geçerek Karadeniz'i korumayı hedefliyoruz. Amacımız Trabzon'da mavi bayraklı plajlar oluşturmak. Bunun yanında sanayi alanlarının taşınması, çevre düzenlemeleri ve yaşam alanlarının artırılması gibi projeleri de eş zamanlı yürütüyoruz."

YEREL ÜRETİMİ TEŞVİK EDİYORUZ

"Trabzon aynı zamanda bir kültür ve sanat şehridir. Bu kimliği güçlendirmek için uluslararası festivaller, kültür-sanat merkezi projeleri ve tarihi kazı çalışmaları yürütüyoruz. Kadın kooperatiflerini destekleyerek yerel üretimi teşvik ediyoruz. Bizim anlayışımız şehre emanet edilen değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Trabzon'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."