Başkan Gülpınar, saldırıya uğrayan kadın hentbolculara sahip çıktı

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubunda Play-Off'a yükselen Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımı'nı makamında ağırladı. Güneşin Çocukları Hentbol Takımı Antrenörü Bayram Kaplan ve sporcularla sohbet eden Başkan Gülpınar, Bingöl'de yaşanan saldırıdan dolayı kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gülpınar, Play-Off'a kalmalarından dolayı genç kızları tebrik ederek, "Üzücü bir olay yaşadık. Öncelikle kızlarımızı hem tebrik ediyor hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak genç kızlarımızın spora yönelmeleri için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya gayret ediyoruz ve bundan sonra da imkânlar doğrultusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü kızlarımızın memleketimizde spora yönelmeleri bizim için büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu kızlarımızı spora teşvik ederken, ne yazık ki sporda şiddet kavramı adı altında cehaletin hâkim olduğu bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bugün, genç kızlarımıza yönelik olarak, hiçbir zaman hiçbir yerde olmaması gereken davranışlar sergilendi. Bir deplasman maçında yaşanan bu olay ile ilgili herhangi bir il veya vilayeti itham etmek istemiyorum çünkü böyle bir durum her yerde yaşanabilir. Fakat bu cehaletin ortadan kalkması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR: "GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK EDİYORUZ"

"Ne kadar çok genç kızımız ve erkeğimiz spora yönelirse, onları ne kadar teşvik edebilirsek, bu cehaletin de zamanla ortadan kalkacağına inanıyoruz" diyen Başkan Gülpınar, "Çünkü bu, tamamen zevk amaçlı ve amatör bir faaliyette yaşanacak bir olay değildir. Bu kızlarımızın aileleri var, heves etmişler, spor yapıyorlar ve arzu ettiğimiz sağlıklı bir gençlik örneği sergiliyorlar. Bizim bu gençleri teşvik etmemiz gerekirken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmaları üzücüdür. Eğer yarın, Allah korusun, herhangi bir kızımız bu korkulardan dolayı spordan vazgeçerse, bu hepimizin ayıbı olur, tüm toplumun ayıbı olur. Bu tür davranışlar, gerçekten utanılacak bir durumdur." İfadelerine yer verdi.

"MADDİ VE MANEVİ OLARAK SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ"

Başkan Gülpınar, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını ümit ederek, "Biz her zaman maddi ve manevi olarak sporcularımızın yanındayız. Bundan sonra daha fazla teşvik edecek, daha fazla destek vereceğiz. Bu olay, bizim için gençleri desteklemek yönünde ateşleyici bir güç oldu. Çünkü istiyoruz ki; kabiliyeti olan tüm kızlarımız ve erkeklerimiz spora yönelsinler. Bugün gençliğin karşılaştığı pek çok tehlikeden korunmanın en önemli yollarından biri de spor yapmaktır. Bu konuda Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız ve değerli arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra desteğimizi daha da arttıracağız. Ben öncelikle bu kızlarımızı, özgüvenlerinden ve medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca ailelerine de teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıl bu gençlerimiz bizi 1. Lig'de temsil ederler" şeklinde konuştu. Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı Antrenörü Bayram Kaplan, yaşadıkları bu zor günlerde kendilerini ağırlayarak, desteğini sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a şükranlarını iletti. Güneşin Çocukları Hentbol Takımı sporcularından Merve Akpınar da, Şanlıurfa'nın geleceğini ve kaderini değiştirmek amacıyla bu yola çıktıklarını belirterek, "Bize verilen destekten dolayı gayet mutluyuz. Diye konuştu. Bingöl'de yaşadıkları olaydan dolayı üzüntülü olduklarını da belirten Akpınar, bu konuda kendilerine sahip çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.