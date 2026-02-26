Başkan Memduh Büyükkılıç’tan ilçe ilçe gönül buluşması

Kayseri'de yerel yönetim anlayışını 'insanı merkeze alan hizmet' ilkesiyle sürdüren Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 434 bin 357 nüfuslu kadim kentin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar uzanan yoğun bir Ramazan programı gerçekleştirdi. 16 ilçeyi kapsayan ziyaretlerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.
RAMAZAN'IN İLK 7 GÜNÜNDE İLÇE İLÇE GÖNÜL BULUŞMASI
Ramazan ayının ilk haftasında adeta zamanla yarışan Başkan Büyükkılıç; Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret ederek gönül sofralarında vatandaşlarla buluştu. Her ilçede teşkilat ziyaretleri gerçekleştiren, belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan ve hemşehrileriyle aynı sofrada oruç açan Büyükkılıç, Ramazan'ın manevi iklimini Kayseri'nin dört bir yanına taşıdı.
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Hulusi Akar ile birlikte düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, "Sizlere minnet borçluyuz" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Ramazan'ın ilk iftar sofrasını şehit aileleri ve gazilerle paylaşan Büyükkılıç, masaları tek tek gezrek ailelerle yakından ilgilendi.
AKKIŞLA VE SARIOĞLAN'DA ORTAK DUAYA 'âMİN'
Ramazan programları kapsamında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Akkışla ve Sarıoğlan'ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlıkları ve belediyelerde temaslarda bulundu. Sarıoğlan'da esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden heyet, Akkışla'da ise kuruluş ziyaretlerinin ardından iftar sofrasında vatandaşlarla aynı duaya "âmin" dedi.
ÖZVATAN VE FELAHİYE'DE TEŞKİLAT VE VATANDAŞ BULUŞMASI
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Özvatan ve Felahiye ilçelerinde teşkilat ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçelerde kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, hem Ramazan'ın bereketini paylaştı hem de şehrin kalkınma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BABA OCAĞI DEVELİ'DE
Başkan Büyükkılıç'ın bir diğer durağı baba ocağı Develi oldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte ilçede temaslarda bulunan Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanlığı ve belediye ziyaretlerinin ardından Ramazan-ı Şerif'in dördüncü iftarında Develili vatandaşlarla buluştu. Programda birlik, üretim ve kalkınma mesajları verildi.
YAHYALI VE YEŞİLHİSAR'DA RAMAZAN COŞKUSU
Yahyalı ve Yeşilhisar'da düzenlenen Ramazan buluşmalarında da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, kurulan gönül sofralarında kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiğini ifade etti.
"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN FEDAKâRCA HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Gece gündüz demeden, fedakârca ekiplerle hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hem merkezi hem de kırsalı imar ve ihya etmeye gayret ettiklerini, Kayseri Büyükşehir'in Türkiye'de bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak birinci sıralarda yer aldığını ifade etti. Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada büyükşehirler arasında vaatlerini yerine getiren birinci sırada belediye başkanı olarak anıldıklarını, hep birlikte üretmeye devam edeceklerini söyledi.
İLÇE İLÇE, MAHALLE MAHALLE
1 milyar TL'yi aşkın hibe ile 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yine birinci olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi ikliminden faydalanıp, ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşehrileri ile buluşmayı sürdüreceklerin belirtti.
OSB'DE SANAYİCİLERLE İFTAR
Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı'nda sanayicilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, üretim ve istihdam vurgusu yaptı. Kayseri'nin birlik ve dayanışma içerisinde üreten bir şehir olmaya devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, Ramazan'ın paylaşma kültürünü güçlendirdiğini belirtti.
TERAVİH SONRASI VATANDAŞLA BULUŞMA
İftar programlarının ardından teravih namazı sonrası da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, cami çıkışlarında hemşehrileriyle sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi. Ramazan'ın manevi atmosferini sahada vatandaşla birlikte yaşamayı sürdüren Büyükkılıç, "gönül belediyeciliği" anlayışını gece saatlerine kadar devam ettirdi.
SAHURDA 'SAHUR MECLİSİ' BULUŞMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'in katılımıyla düzenlenen 'Sahur Meclisi' programında; Vali Gökmen Çiçek, İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve gençlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sahurun huzurunu aynı sofrada paylaştı. Programda birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.
RAMAZAN'DA ESNAF VE VATANDAŞLARLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Ramazan ayı boyunca esnaf ziyaretlerini de sürdüren Başkan Büyükkılıç, çarşı ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, gönül belediyeciliğini sahada birebir temaslarla güçlendirdi. mRamazan'ın ilk haftasında yoğun programıyla dikkat çeken Başkan Memduh Büyükkılıç, adeta 'Atom Karınca' gibi Kayseri'nin dört bir yanında vatandaşla buluşarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürülen Ramazan programları, şehrin dört bir yanında gönülleri birleştirmeye devam ediyor.