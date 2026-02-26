Başkan Memduh Büyükkılıç’tan ilçe ilçe gönül buluşması

RAMAZAN'IN İLK 7 GÜNÜNDE İLÇE İLÇE GÖNÜL BULUŞMASI

Ramazan ayının ilk haftasında adeta zamanla yarışan Başkan Büyükkılıç; Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret ederek gönül sofralarında vatandaşlarla buluştu. Her ilçede teşkilat ziyaretleri gerçekleştiren, belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan ve hemşehrileriyle aynı sofrada oruç açan Büyükkılıç, Ramazan'ın manevi iklimini Kayseri'nin dört bir yanına taşıdı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Hulusi Akar ile birlikte düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, "Sizlere minnet borçluyuz" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Ramazan'ın ilk iftar sofrasını şehit aileleri ve gazilerle paylaşan Büyükkılıç, masaları tek tek gezrek ailelerle yakından ilgilendi.

AKKIŞLA VE SARIOĞLAN'DA ORTAK DUAYA 'âMİN'

Ramazan programları kapsamında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Akkışla ve Sarıoğlan'ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlıkları ve belediyelerde temaslarda bulundu. Sarıoğlan'da esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden heyet, Akkışla'da ise kuruluş ziyaretlerinin ardından iftar sofrasında vatandaşlarla aynı duaya "âmin" dedi.