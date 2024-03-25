Başkan Özlü Düzce’ye ‘kalıcı’ eserler kazandırdı 4 yeni proje başladı, 1 ayda 5 açılış gerçekleşti

Düzce Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik planladığı yatırımları bir bir hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 'nün vizyonu doğrultusunda, Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması ana hedefi doğrultusunda şekillenen projeler, 'kalıcı' yatırımlara dönüşüyor.

Pandemi, deprem ve 2 sel felaketi ile geçen 5 yıllık görev süresi içerisinde Düzce'nin kronikleşmiş tüm sorunlarına el atan Özlü, eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini teşkil eden 'kaliteli' yatırımları şehrimize kazandırdı.

Klasik bir belediye başkanı çizgisini izlemeyen Özlü, 'bu şehirde ne sorun varsa, benim sorunumdur' diyerek rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında Düzce'nin tüm sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için adımlar attı. Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş ve kalkınmış ilk 10 şehri arasına sokmayı hedefleyen Özlü, bu doğrultuda eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, sanayiden spora kadar her alanda 'kalıcı' projeleri hayata geçirdi.

1 AYDA 5 AÇILIŞ

Başkan Faruk Özlü 'nün şehrimize kazandırdığı önemli yatırımlar, gerçekleştirilen törenler ile hizmete girdi. Düzce Belediyesi çalışanlarının çocukları için hazırlanan "Belka Çocuk Gündüz Bakımevi" 19 Şubat'ta, hayırseverlerin desteği ile yapılan 24 derslikli "Azmimilli İlkokulu" 21 Şubat'ta, Aziziye Mahallesi'nde inşa edilen "Modern Pazaryeri" 22 Şubat'ta, TÜBİTAK'ın büyük desteği ile hayata geçirilen bölgenin en büyük bilim üssü "Düzce Bilim Merkezi" 14 Mart'ta, Nart Destanı ve büyük Çerkez sürgününün resmedildiği "Kafkas Anıtı" da 16 Mart'ta açıldı. İş adamı Ertan Uçar'ın destekleri ile bina yapımı ve peyzaj çalışmaları tamamlanan "Ertan Uçar Alzheimer ve Bakım Merkezi" de hizmete girmek için gün sayıyor.

4 YENİ PROJE BAŞLADI

Yine 15 Mart'ta, Basmacılar Çarşısı'nın yerinde "Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi" adıyla yükselecek binanın temeli atıldı. Ayrıca "19 Mayıs Spor Kampüsü"nün yapımı için zemin etüdü çalışmaları başlatıldı ve Düzce'ye sınıf atlatacak bir yatırımın ilk adımı olan "Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü"nün kuruluş işlemleri tamamlandı. Son olarak Türkiye çapında örnek teşkil eden Düzce İtfaiyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.