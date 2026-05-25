Başkan Recep Tayyip Erdoğan 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; güçlü tarihî ve beşerî bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; güçlü tarihî ve beşerî bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. pic.twitter.com/8XqIoHleXk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2026