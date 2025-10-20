Haberler Yaşam Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretinde ana gündem Gazze!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Körfez turuna başlayacak. Savunma sanayi, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirecek yeni adımların atılacağı Körfez turu kapsamında Başkan Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman ziyaret edecek. İsrail zulmünün yaşandığı Gazze şeridi için diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan’ın ana gündeminde, yine bölgede yaşanan insanlık dramı ve ateşkes olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Körfez turuna çıkıyor… Savunma sanayi, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirecek yeni adımların atılacağı Körfez turu kapsamında Başkan Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek.

Ziyaretin ilk durağı, Kuveyt olurken Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah bir araya gelecek. İki lider görüşmede iki ülke lişkilerinin yanı sıra Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularını değerlendirecek. Ayrıca, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.

GÜNDEM GAZZE'DE KALICI ATEŞKES

Başkan Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştireceği temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Bugüne kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de kurulması planlanan uluslararası Görev Gücü konusunda yakın bir işbirliği yürüten iki ülkenin gündeminde yine Gazze meselesi olacak.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında da İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından Katar'a destek ziyareti gerçekleştirmişti.

KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI UMMAN

Körfez turunun son durağı Umman olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

