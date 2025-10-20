Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretinde ana gündem Gazze!

GÜNDEM GAZZE'DE KALICI ATEŞKES

Başkan Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştireceği temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Bugüne kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de kurulması planlanan uluslararası Görev Gücü konusunda yakın bir işbirliği yürüten iki ülkenin gündeminde yine Gazze meselesi olacak.