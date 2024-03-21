Başkan Şahin, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu

Belediye Başkanı Şahin, Ramazan ayının güzelliklerinden söz ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Şahin, "Değerli kardeşlerim, sizlerin de bildiği gibi 5 yıldır sizlerle beraber Midyat'ta hizmet etmenin gurunu yaşıyoruz.

Yaptığımız projelerde hepinizin ve her birinizin ayrı ayrı emeği var. Midyat'ın geleceği sizlerin, çocukların geleceği için önümüzde çok önemli bir seçim var. Sizlerden tek isteğim hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür vicdanınızla yapılan, proje, hizmetleri göz önünde bulundurun. Sandığa giderken ona göre oy kullanınız.

Göreve geldiğimiz günden beri kimlik siyaseti yapmadık, etnik kökene dayalı siyaseti bir kenara attık. Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi ayrımı yapmadık. Yine hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet vereceğiz" dedi.