Haberler Yaşam Haberleri Başkan Şahin, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu
Giriş Tarihi: 21.3.2024 16:48 Son Güncelleme: 21.3.2024 16:53

Başkan Şahin, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu

Mardin’in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, belediye personeliyle iftarda buluştu. Belediye Hizmet Kampüsünde Belediye çalışanlarının aynı sofrada buluştuğu programa Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yanı sıra AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Bem Bir Sen İl Başkan yardımcısı Abdurrahman Yıldız, Hizmet İş Midyat Temsilcisi Atilla Arslan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Şahin, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu

Belediye Başkanı Şahin, Ramazan ayının güzelliklerinden söz ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Şahin, "Değerli kardeşlerim, sizlerin de bildiği gibi 5 yıldır sizlerle beraber Midyat'ta hizmet etmenin gurunu yaşıyoruz.

Yaptığımız projelerde hepinizin ve her birinizin ayrı ayrı emeği var. Midyat'ın geleceği sizlerin, çocukların geleceği için önümüzde çok önemli bir seçim var. Sizlerden tek isteğim hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür vicdanınızla yapılan, proje, hizmetleri göz önünde bulundurun. Sandığa giderken ona göre oy kullanınız.

Göreve geldiğimiz günden beri kimlik siyaseti yapmadık, etnik kökene dayalı siyaseti bir kenara attık. Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi ayrımı yapmadık. Yine hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet vereceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Şahin, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA