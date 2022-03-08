Başkan Sarı, Amasyalı kadınları unutmadı

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadınlara kırmızı karanfil veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kocacık Çarşısında esnafları ziyaret eden ve kadınların gününü kutlayan Başkan Sarı, kadın esnaflarla tek tek muhabbet ederek, özel günlerini kutladı.

'KADINLARIN DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞMALARINI HER ŞEYDEN FAZLA ÖNEMSİYORUZ'

Kadın istihdamının artmasının ekonomik kalkınma ve gelişmede büyük bir öneme sahip olduğuna söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında şunları kaydetti, "Bölgemizdeki kadın istihdamının artmasını ve kadınların daha iyi şartlarda çalışmalarını her şeyden fazla önemsiyoruz. Kadınlarımıza sadece 8 Mart'ı değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmak en büyük amacımız ve temennimizdir. Çünkü geleceği onlar şekillendirecektir. Bizler bu görevleri ve makamları onların yetiştirecekleri çocuklara devir edeceğiz. Kadınlarımız ne kadar güçlenir ise o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz" dedi.

'BELEDİYE OLARAK KADINLARI HER KONUDA DESTEKLİYORUZ'

Kadınların toplumun en önemli yapı taşları olduğunu belirten Başkan Sarı, açıklamasının devamında, "Kadınlar, bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kahraman kadınlarımız, fedakârlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır. Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan kadınlarımız toplumun her kademesinde görev aldığı gibi kahramanlık destanları yazarak eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. Diğer yandan hepimiz için önem arz eden kadınlarımızın asla kabul edilmeyecek şekilde şiddete maruz kalmasını istemiyoruz ve kadına yönelik şiddetin de artık son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin asli görevidir. Belediye olarak kadınlarımızı her konuda desteklemek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Kadınlarımıza olan desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.