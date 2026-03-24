AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Cemil Tugay’a tepki: Heba edilen milyonlarca liralık kamu kaynağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında Bergama İlçesinde sebze ve meyve halinin yapımına başladı. Yüklenici firma ile imzalanan sözleşme uyarınca 1 yıl sonra hizmete açılması öngörülen proje, aradan 5 yıl geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı.

CEVAP YERİNE ALGI ÜRETİYORLAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, inşaatı yarım kalan Bergama Sebze ve Meyve Hali üzerinden CHP yönetimine yüklendi. Sosyal medya hebası üzerinden atıl bırakılan binanın görüntülerini de paylaşan Başkan Saygılı, şu ifadelere yer verdi, ''İzmir'imiz yıllardır hizmet bekliyor, CHP'li belediyecilik ise ne yazık ki bu beklentilere cevap üretmek yerine algı üretmeyi tercih ediyor. Bergama'da 2021 yılında büyük vaatlerle başlatılan, "1 yılda bitecek" denilen Sebze ve Meyve Hali projesi… Aradan 5 yıl geçti. 2026'dayız. Ortada ne tamamlanmış bir eser var ne de Bergamalıya, İzmirliye kazandırılmış bir hizmet. Kaba inşaatı bitmiş, kaderine terk edilmiş bir yapı ve heba edilen milyonlarca liralık kamu kaynağı… Bu tablo bir istisna değil, bir yönetim anlayışının sonucudur. CHP belediyeciliği; planlama yerine günü kurtaran, sorumluluk almak yerine mazeret üreten, hizmet üretmek yerine algı inşa eden bir anlayışa dönüşmüştür." İfadelerini kullandı.

BELEDİYEYİ YÖNETENLERİN ÖNCELİĞİ HİZMET DEĞİL SİYASİ TARTIŞMALAR

Açıklamasına; "Daha da vahimi; İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler, bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor." Diyerek devam eden Saygılı, "Hukuki olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan bir bina önünde nöbet tutarak siyaset yapanlar, İzmir'in sokaklarında çözüm bekleyen vatandaşın sesini duymuyor. İzmir'in her köşesinde yarım kalan projeler, geciken yatırımlar ve artan sorunlar varken; belediyeyi yönetenlerin önceliğini hizmet değil, siyasi tartışmalar haline getirmesi kabul edilemez. Şehir yönetmek; polemikle, sloganla, vitrinlik projelerle değil; akılla, disiplinle ve millete karşı duyulan sorumluluk bilinciyle olur. Ancak bugün İzmir'de gördüğümüz tablo, bu sorumluluğun ne yazık ki geri plana itildiğini açıkça ortaya koymaktadır." İfadelerini kullandı.