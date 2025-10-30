Başkan Saygılı’dan 30 Ekim depreminin yıl dönümünde anlamlı mesaj! "Depremin yaralarını devletimizin gücüyle sardık, sözümüzü tuttuk’’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin 5 yılında, bir açıklama yaptı. Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, ''30 Ekim 2020'de yaşadığımız büyük İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Aradan 5 yıl geçmiş olsa da o günün acısı hâlâ yüreklerimizde taze. Ancak bir o kadar güçlü bir hakikat de var ki; o da devletimizin ve milletimizin dayanışma gücüdür.

Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm kurumları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İzmir'in dört bir yanında seferber oldu. Arama kurtarma ekiplerinden sağlık personeline, güvenlik güçlerimizden sosyal destek ekiplerine kadar herkes canla başla görev yaptı. Cumhurbaşkanımız bizzat İzmir'e gelerek sahayı yerinde inceledi, vatandaşlarımızla buluştu, "Yıkılan evlerin yerine yenilerini yapacağız" sözü verdi. Ve o söz, her zaman olduğu gibi tutuldu.

Bugün Bayraklı'da, depremde evleri yıkılan ailelerimizin yerinde ve rezerv alanda, TOKİ tarafından inşa edilen modern, güvenli ve dayanıklı konutlarda vatandaşlarımız huzurla yaşıyor. Yaklaşık 6 bin konut, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu büyük başarı, güçlü devlet iradesinin ve AK Parti hükümetlerinin millet odaklı yönetim anlayışının en somut göstergesidir. Bizler her zaman, 'İzmirli hemşehrilerimize ne söz verdiysek, yerine getirdik' diyoruz.

Çünkü bizim siyaset anlayışımız, laf değil, eser üretmek üzerinedir. Bugün Bayraklı'da güvenli konutlarında huzurla yaşayan vatandaşlarımız, devletine olan güvenin en güzel sembolüdür. AK Parti olarak, İzmir'in deprem gerçeğini unutmadan, şehrimizi daha dirençli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir için, milletimiz için, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi.