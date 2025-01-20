Başkan Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na yanıt!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Sayın Aslanoğlu'nun hesap-kitap bilmediğini kooperatif skandalından zaten biliyorduk. Belki biraz İzmirli mağdurlardan utanır da hesap öğrenir diye düşünüyorduk. Ancak görüyoruz ki, bilgiden ve hesap yapmaktan uzak bir yaklaşımla kendi yanlışlarını örtbas etmeye çalışıyor. 449 milyar TL yatırım: Bu rakam, 22 yıl boyunca yapılan yıllık harcamaların toplamıdır. Döviz cinsinden 22 yılda yaklaşık 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. Ancak sizin dile getirdiğiniz bu yıl İzmir'den toplanan vergiler, güncel yılın değerleridir. 22 yılda bugünkü değerle toplamda 3,6 trilyon TL yatırım yapılmıştır. Buna karşılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi son 20 yılda dolar bazında toplam 20 milyar dolarlık bütçe yönetmiştir. Ancak bu bütçeyle İzmir'e yapılan yatırımların durumu ortadadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki bütçesi 90 milyar TL'dir. Döviz cinsinden bu rakam yaklaşık 2,3 milyar dolar etmektedir.

İlçe belediyelerinin bütçeleri de eklendiğinde, İzmir'de toplamda 30 belediye ve Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 150 milyar TL'yi geçmektedir. Bu bütçenin yüzde 94'ü, merkezi hükümetin topladığı vergilerden İzmir'e aktarılmaktadır. Kendine göre hesap uzmanı olan Şenol Bey'e hatırlatmak gerekir ki, İzmir'den bu yıl toplanan 500 milyar TL'lik verginin 150 milyar TL'si doğrudan belediyelere hizmet yapmaları için geri ödenmektedir. Ayrıca, İzmir'de görev yapan 134 bin kamu görevlisinin maaşları da bu rakamlara dahil değildir. Kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir parti olan CHP'nin altı okundan biri halkçılık, diğeri ise devletçilik ilkesidir. Bu ilkeler, sosyal devlet anlayışını benimsemeyi ve her vatandaşa eşit hizmet sunmayı gerektirir. Bu nedenle, tüm illerden toplanan vergiler, ülke genelinde eğitime, güvenliğe, sosyal yardımlara ve sağlığa harcanmaktadır. Ancak görüyoruz ki Şenol Bey'e göre Hakkâri, Van ya da deprem bölgesi illerine yatırım yapılmasın, oradaki memurlara maaş ödenmesin. Çünkü İzmir, onun gözünde başka bir ülkenin şehri gibi görünüyor. Zaten geçmişte, kooperatif yolsuzluklarını birlikte planladıkları eski belediye başkanı "ayrı bayrak, ayrı para basalım" derken, il başkanı olarak tek kelime etmemişti. Çünkü o dönemde gündemleri, kooperatifler üzerinden bir sistem kurmaktı ve kötü hesap bilme alışkanlıkları yüzünden kooperatiflerin durumu ortada.

CHP'nin bu ülkede neden iktidar olamadığı, Şenol Bey ve onun gibi düşünenlerin bu dar bakış açısından açıkça görülüyor: "İzmir'de toplanan vergiler İzmir'de kalsın, başka şehirlere devlet olarak yatırım yapılmasın" anlayışı. İzmir'de toplanan vergilerin yüzde 40'ı, ülke genelinde satın alınan sigaraların ÖTV'sinden gelmektedir. Ancak sigara firmalarının merkezleri İzmir'de olduğu için, Hakkâri'de ya da deprem bölgesinde bir paket sigara alan vatandaşın ödediği ÖTV, İzmir'in vergi gelirine yazılmaktadır. Tüm bunları öğrenip bilgi sahibi olmak yerine, yalan üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Bu nedenle, kendisine tavsiyemiz: Yüzde 94'ü merkezi hükümetten gelen 91 milyar TL'lik bütçenizi doğru kullanın, çalışanlarınızın maaşını ödeyin ve mağdur ettiğiniz kooperatif mağdurlarına bir açıklama yapın. Son olarak, Grup Başkan Vekilime talimat veriyorum: Pazartesi günü size eşlik ederek Vergi Dairesi'nden randevu alıp tüm bu anlattığımız detayları açıklasınlar. Belki bu vesileyle, sorumluluk sahibi bir siyasetçi gibi davranarak gerçekleri öğrenir ve İzmir kamuoyunu ucuz siyasetinize mahkûm etmezsiniz. Çünkü İzmirliler, sizin 25 yıldır süregelen kötü yönetiminizden fazlasıyla çekti. Bu güzel şehrimiz için devlet tarafından yapılanları küçümseyip, yapmadıklarınızın ise üstünü kapatamazsınız. Son not: Güzelliklere layık olan şehrimizi bütün kalbimle çok seviyorum." İfadelerine yer verdi.