Başkan Saygılı’dan Tugay’a ’kredi’ cevabı! Bakanlıktan sağlanan 170 milyon Euro krediyi aldınız mı almadınız mı?

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şunları ifade etti, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin ezber siyasi refleksiyle iş yapamıyorsam AK Parti'ye çamur atayım diyerek medyaya açıklamalarda bulunmuş. Cemil Tugay'a tavsiyem; mikrofonlara ayırdığı vakti İzmir'e ayırması, AK Parti'yi mesnetsizce suçlamaya harcadığı enerjiyi İzmir'e harcamasıdır. Cemil Tugay'a sormak istiyoruz: Bakanlıktan sağlanan 170 milyon Euro krediyi aldınız mı, almadınız mı? Şunu en baştan ve net biçimde tekrar edelim: Sizi engelleyen kimse değil, bizzat kendi yönetim anlayışınızdır. SGK'ye borcu yapan sizsiniz, ödeme yapmayan da siz! Yasa gereği borcu yoktur kâğıdı almanız gerekirken kulağınızın üstüne yatan da sizsiniz! Sonra da kalkıp AK Parti'yi hedef gösterip sorumluluğu başkasına yüklemeye, alınan destekleri görmezden gelmeye yelteniyorsunuz. İzmir siyaseti son dönemde bir gerçeği yaşıyor. Hakikat binasını, algı rakamlarıyla yıkmaya çalışıyorsunuz.

Slogan siyasetiyle eser ve hizmet sorumluluğunuzu taca atıyorsunuz. Şehir, polemikle değil planla; suçlamayla değil icraatla yönetilir. Ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'e yeterli hizmet ekosistemini kuramadığından, İzmir'e yakışan eserler üretemediğinden ötürü başı her sıkıştığında aynı başlığa sarılıp konuyu ısıtmayı tercih ediyor. Biz ise her seferinde kamuoyuna kendisinin de bildiği gerçekleri hatırlatıyoruz; çünkü İzmir, laf değil hizmet bekliyor.

"CEMİL BEY 2 YILDA İZMİR'İN EN ÇOK BORÇ ÜRETEN BELEDİYE BAŞKANI"

Başkan Saygılı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü, "Sayın Tugay'ın "İzmir üvey evlat bile değil, adeta hasım görülüyor" sözleri gerçeği tersyüz eden bir söylemdir. İzmir'e karşı bir "cezalandırma stratejisi" varsa, bunun adı ödemeden borç biriktirme, projeyi geciktirme, sorumluluğu başkasına yükleme stratejisidir. İlle de İzmir'in üvey evlatlarını görmek mi istiyorsunuz? CHP'li belediye başkanları şezlonglarda tatil keyfi yaparken maaşı ödenmeyen, evine ekmek götüremeyen işçilere bakın! İzmir'i yetim, öksüz, üvey mi görmek istiyorsunuz? CHP'li belediye başkanları liyakatsiz kadroları bankamatiklerden maaşa bağlarken İzmir'in çere, çöpe, çamura ve çevre kirliliğine terk edilen sokaklarına bakın. İzmir'e hasım gözüyle bakanları mı görmek istiyorsunuz?

Görevi devraldığında yaklaşık 7,5 milyar TL borcu, bugün SGK ve vergi borçları 18 milyar TL'ye kim taşımış, mümkünse bir aynaya bakın. İzmirli bilsin!İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 1,2 milyar Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Cemil Bey, başkanlık koltuğunda 2 yıl dolmadan, İzmir'in en çok borç üreten belediye başkanı haline gelmiştir. İzmir "mum gibi eriyorsa", bu erimenin sebebi mali disiplinin yokluğudur.

AK Parti Hükümeti olarak İzmir'e, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı kaynaktan sonradan dahil ederek 170 milyon Euro, yani yaklaşık 8,5 milyar TL kredi sağladık. Sayın Tugay bu kaynağı bile 1,5 yılda ancak harekete geçirebildi. Yetmedi; bizim sağladığımız bu krediyle yapılan işlerin temel atma töreninde bile bize saldırmayı tercih etti. Her defasında çıkıp "Kredilerimiz bekliyor" söylemi de gerçeği perdelemektir. SGK ve vergi borcu olan hiçbir belediyeye kredi onayı verilmez. Önce borçları dağ gibi biriktiren anlayışla yüzleşmek gerekir. Borçlar ödenir, disiplin sağlanırsa krediler de zaten yoluna girer."

"İZMİR AĞLAMADAN DEĞİL ÇALIŞANDAN YANADIR"

"Bir de sahaya bakalım." diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti milletvekilleri İzmir'in sokaklarında, mahallelerinde, projelerinin başında. Yatırımın takibini yapıyor, finansman kapılarını zorluyor, Ankara'da İzmir'in dosyasını omuzlarında taşıyor. CHP'li vekiller ise ortada yok. Sayın Tugay bilmelidir ki: AK Parti milletin mümtaz iradesinden beslenen bir ışık kaynağıdır. AK Parti milletin ufkunda parlayan bir güneştir. CHP'nin mum olup dibini bile aydınlatamadığı siyaset tarihinde, AK Parti CHP'nin 100 yılda beceremediği işlerin onlarca, yüzlerce katını 24 sene içinde tamamlamış ve Türkiye'nin hanesine kazandırmıştır. O yüzden siyaset kolaycılığına bulaşmayın. İzmir "hasım" falan değildir. İzmir, bahanelerden bıkmıştır.

İzmir, ağlamadan değil, çalışandan yanadır. İzmir, algıdan değil, hizmetten yanadır. Borcu ödemeden kredi isteyen, yönetemeyince iktidarı suçlayan bu anlayış İzmir'i ileri taşıyamaz. Bizim durduğumuz yer nettir: Polemik değil hizmet, mazeret değil çözüm, laf değil icraat." ifadelerini kullandı.