Başkan sefasında işçiler sürgünde

Hakkında usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam Beykoz Belediyesi'nde yeni bir skandal patlak verdi. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in Belediyedeki kadın özel güvenlik personeliyle ilişkisi ortaya çıktı. Belediyeye ait bir kültür merkezinde kadın özel güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri de ortaya çıkan Miniç, özel görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında şikayetçi oldu.

BELEDİYE BAŞKANI HERHANGİ BİR YAPTIRIM UYGULAMADI

Miniç'in, belediyede çalışan özel güvenlik görevlisiyle, belediyeye ait kültür merkezindeki uygunsuz görüntüsü Mayıs ayında ortaya çıktı. Kültür Merkezi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında uyarmak bir yana başkan yardımcısı hakkında herhangi bir adım atmadı.

İFADELERİ ALINDI

Miniç'in görevine sorunsuz devam etmesi üzerine, kadın güvenlik görevlisiyle olan görüntüleri karısına ulaştı. İlçede adeta elden ele gezmeye başlayan görüntüler sonrasında Miniç Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, görüntüleri yaydıklarını iddia ettiği 7 kişi hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Beykoz Emniyeti, Belediye Başkanının özel kalem müdürlüğünde görevli 2 kişi ile belediyede görevli 2 güvenlik personeli ve Alaattin Köseler'in eski sekreterinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin ifadeleri alındı. Miniç tarafından özel görüntülerini yaydıkları iddia edilen kişiler Beykoz Emniyetine giderek ifade verdikleri öğrenildi.

DOSYADA ADI GEÇENLER SÜRÜLDÜ

Miniç'in uygunsuz görüntülerini kayda almakla itham ettiği kişilere belediye yönetimi ceza kesti. Dosyada adı bulunanların tamamının mevcut görevlerinden el çektirilerek 'sürgüne' gönderildiği öğrenildi.