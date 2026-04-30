Ahmet Sungur hakkındaki davada mahkemeden karar çıktı

Mahkemede savunma yapan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Sanıklardan O.U. da belediyede görevli olmamasına rağmen davaya dahil edildiğini savunarak suçlamaları reddetti. Belediye çalışanı Y.N.Y. ise kamuoyunda hedef haline getirildiğini öne sürerek, "Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, imar müdürü S.A. ve iş insanı U.B'yi "irtikap" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum etti. Belediye çalışanı Y.N.Y. hakkında ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, Ahmet Sungur, C.Y, S.A. ve Y.N.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5 maddesi kapsamında, U.B. hakkında ise TCK 53/1 maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Yargılanan diğer 6 sanık ise beraat etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör