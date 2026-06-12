Başkan Uludağ güven tazeledi!

Gerçekleştirilen oylamada mevcut başkan ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, delegelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan seçimde 97 oy alan Uludağ, güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazandı.

BAŞKAN VEKİLLERİ BELİRLENDİ

Seçimlerin ardından Çukurova Belediyeler Birliği'nin 2026-2029 dönemi başkan vekilleri de belirlendi. Buna göre Yarbaşı Belediye Başkanı Ökkeş Aksoy birinci başkan vekili olurken, Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan ise ikinci başkan vekili seçildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör