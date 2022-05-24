Başkan Bilal Uludağ’ın evlat acısı

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastalığı 4'üncü evreye ulaşan Elif Su, doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap vermedi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.
Elif Su Uludağ için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Uludağ'ın yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile ilçe belediye başkanlarıyla diğer protokol üyeleri katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cenazeye çelenk gönderdi.