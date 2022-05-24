Başkan Bilal Uludağ’ın evlat acısı

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastalığı 4'üncü evreye ulaşan Elif Su, doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap vermedi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.