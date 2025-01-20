Başkan Vekili Şener’e muhtar ve vatandaşlardan yoğun ilgi!

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, Barış Mahallesi'ndeki asfalt yama ve kaplama çalışmalarına katılarak vatandaşlardan ve muhtarlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarla ve muhtarlarla sohbet eden Başkan Vekili Şener, Akdeniz'in çehresini değiştirmek için hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirterek, ilçenin 65 mahallesine eşit hizmet götürmek hedefi ile yola çıktıklarını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü'nün Barış Mahallesi'nde asfalt döküm ve yama çalışmalarına katılan Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener'e Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hamit Sor, Turgutreis Mahallesi Muhtarı Ahmet Eldeniz ve Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane'de katılarak destek verdi. Çalışmalar sırasında vatandaşlarla sohbet eden ve muhtarlarla bilgi alışverişinde bulunan Başkan Vekili Şener, Akdeniz'in çehresini değiştirmek için hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirterek ilçenin 65 mahallesine eşit hizmet götürmek hedefi ile yola çıktıklarını söyledi. Şener, "Bildiğiniz üzere, Akdeniz Belediyesi olarak yeni bir döneme başladık. Bu dönemde, deneyimli ve işinin ehli bir kadroyla ilçemize hizmet etmek için yola çıktık. Hepimiz biliyoruz ki, Akdeniz ilçemiz, Mersin'in en büyük ve en dinamik ilçelerinden biri. 65 mahallesiyle geniş bir coğrafyaya yayılmış olan ilçemizde, her bir mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları bulunuyor. Bizler, bu ihtiyaçları en iyi şekilde anlayarak, tüm mahallelerimize ayrım gözetmeksizin hizmet etmek için ekibimizle birlikte çalışacağız" dedi.

"65 mahalleye eşit hizmet götüreceğiz"

Belediyenin temel birimlerinden olan Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını yakından incelemek üzere Barış mahallesi sokak asfalt döküm çalışmasına katıldıklarını ifade eden Şener, "Burada çalışan değerli arkadaşlarımızdan çalışmalar hakkında bilgi aldım. Gördüm ki, belediyemizde büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanarak, her mahallemize eşit hizmet götürerek ilçemizin çehresini değiştirecek projelere imza atacağımıza inanıyorum. Belli bir program dahilinde hareket ederek, kısa zamanda gözle görülür sonuçlar alacağımızdan hiçbir şüphem yok. Yollarımız, parklarımız, yeşil alanlarımız yapacağımız hizmetler ve ortaya koyacağımız emekle daha güzel olacak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artacaktır" diye konuştu.

'Akdeniz'e yeni bir soluk getireceğiz'

Hizmet noktasında vatandaşların ve mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerine de her zaman dikkat edeceklerini ifade eden Şener, "Unutmayalım ki, bizler sadece bir belediye değil, aynı zamanda devletimizin bir parçasıyız. Bu nedenle, devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza göstererek, devletimizin imkanlarını vatandaşa hizmet için kullanacağız. Bu süreçte başta mahalle muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çalışarak, Akdeniz'e yeni bir soluk getirerek ilçemizi daha yaşanabilir bir Akdeniz'e dönüştüreceğiz" dedi.