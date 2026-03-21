Başkandan bayram hediyesi

Bahçelievler Belediyesi'nin Geleneksel Bayramlaşma Programı, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Yıldırım ve Belediye Başkanı Bahadır, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye, silah sanayisiyle, ekonomisiyle, her şeyden önce vatan sevgisiyle ,bir milletin ülkesidir. İnşallah terör belasını da arkamızda bıraktık. Terör belası da bu sömürgeci ülkelerin kırk yıldır başımıza musallat ettiği bir iştir. Şimdi artık kaybolan zamanı telafi etmek için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok halkımızın, insanımızın refahı ve mutluluğu için gayret edeceğiz" dedi.