Başkasına benzediği için öldürüldü

İstanbul Bağcılar'da ocak ayında yaşanan kanlı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Abdulaziz E., yanına yedi arkadaşını da alarak araç konusunda tartıştığı Abdulmelik S.'yi öldürmek için Bağcılar'daki dükkânına gitti. Saldırganlar, sokakta Abdulmelik S.'ye benzettikleri Veysel Şirin'i (27 defalarca bıçakladı. Şirin, hayatını kaybetti. Şüpheliler tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayet ve yaralamayla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı.Abulaziz E., Ahmad A., Ala E., Mahir A., Mahmud E., Rağeb A., Sufuk E. ve Yusuf A. hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. 1 numaralı şüpheli olan Abdülaziz A. eylemi kuzenlerinin gerçekleştirdiğini, Şirin'in öldüğünü dahi görmediğini öne sürerek " Kuzenlerimin yanında bıçak olduğunu bilseydim 200 milyon lira için bile olsa o sokağa gitmezdim" diyerek kendini savundu. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.