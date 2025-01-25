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Giriş Tarihi: 25.1.2025 13:01 Son Güncelleme: 25.1.2025 13:19

Başkasına benzetildiği için bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Bağcılar’da başkasına benzetilen Veysel Şirin (27), 2'si cerrahi maske takan olan 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başkasına benzetildiği için bıçaklanarak öldürüldü

Olay sabah saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti. Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildi.

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Başkasına benzetildiği için bıçaklanarak öldürüldü
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