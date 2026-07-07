Başkasının adıyla araç kiralayan firmaya soruşturma

Ünlü bir araç kiralama şirketinin İstanbul'daki bir şubesi, yıllar önce araç kiralama yapan eski müşterisine ait kişisel verileri kullanarak başka bir müşterisine araç kiraladı. Aracı kiralayan sürücü, polis uygulama noktasından kaçınca skandal ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Gökhan Çimber, adına düzenlenen 3 bin 142 Türk Lirası trafik idari para cezasının tebliğ edilmesiyle şok yaşadı. Çimber, yıllar önce araç kiralama yaptığı şirketin, kendisinden habersiz adına araç kiralama yaptığını, aracın Haziran 2025'te polisin uygulama noktasından kaçtığını ve trafik ekiplerince düzenlenen tutanakta da 'kiracı' olarak doğrudan kendisinin gösterildiğini gördü. Cezayı ödeyen Çimber, emniyet kayıtlarında 'polisten kaçan şüpheli araç kiracısı' olarak görünmeye devam ettiğini fark edince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KİRALIK ARAÇ MAĞDURLARI

Savcılığın soruşturma başlattığı olayla ilgili açıklama yapan mağdur avukatı, "Bu dosya yalnızca müvekkilimizin yaşadığı bireysel bir mağduriyet değildir. Bir vatandaşın, haberi ve iradesi dışında adına işlem yapılabildiği iddiası son derece ciddidir. Bu nedenle savcılığa sunduğumuz suç duyurusunda yalnızca somut olayın değil, müvekkilimiz adına oluşturulan tüm araç kiralama kayıtlarının ve benzer yöntemlerle başka kişilerin de mağdur edilip edilmediğinin kapsamlı şekilde araştırılmasını talep ettik" dedi.