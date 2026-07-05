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Giriş Tarihi: 5.07.2026 10:59 Son Güncelleme: 5.07.2026 11:05

Başkent NATO operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerinin katılımıyla sürdürülen operasyonlar kapsamında, silahlı suçlara karıştığı belirlenen 46 şüpheli yakalandı. Kent genelinde 24 saat esasına göre yürütülen uygulamalarla zirve öncesi adli ve idari tüm güvenlik önlemleri tamamlandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Başkent NATO operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
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Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde başkentte güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimlerince yürütülen operasyonlar kapsamında silahlı suçlara yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan ve silahlı olaylara karıştıkları değerlendirilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAHLI SUÇLARA YÖNELİK OPERASYON

Emniyet ekipleri, NATO Zirvesi öncesinde özellikle silahlı suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Operasyonlarda silahla tehdit, kurşunlama olayları ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına karıştığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "operasyon paketi" kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

"OPERASYONLAR İLE ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Oluşturulan güvenlik planı çerçevesinde başkentte üst düzey tedbirler uygulanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala kent genelindeki denetim ve uygulamaların kapsamını genişletti. Güvenlik güçleri, olası risklere karşı önleyici çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24 SAAT ESASINA GÖRE DENETİM

"Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru" sloganıyla yürütülen uygulamalar kapsamında il genelindeki denetimler kesintisiz devam ediyor. NATO görev alanları ile kritik noktalarda oluşturulan güvenlik çemberleri genişletilirken, belirlenen bölgelerde ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor. Yetkililer, zirve öncesinde adli ve idari tüm güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde hayata geçirildiğini belirtti.

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#ANKARA #NATO ZİRVESİ

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Başkent NATO operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
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