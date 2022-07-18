Haberler Yaşam Haberleri Başkent Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:53

Başkent Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son Dakika haberi ile erkenden açıklanan YKS sonuçları sonrası hedeflenen bölümlerde üniversite taban puanları arayışına çıkıldı. Başkent Üniversitesi taban puanları da o yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Vakıf üniversiteleri arasında yer alan Başkent Üniversitesi sıralama listesiyle de sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Başkent Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Başkent Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Vakıf üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Başkent Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Başkent Üniversitesi taban puanları…

2022 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PUANLARI VE SIRALAMALARI

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Başkent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara) Tıp
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 4.307
3.590
3.337
3.120		 476,39622
526,92117
514,98241
513,46196
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara) Tıp
(Burslu)		 SAY 13+0
13+0
8+0
8+0		 13
13
8
8		 5.247
4.260
3.557
3.750		 471,85303
524,60813
513,79334
509,99758
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara) Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 2+0
2+0
6+0
6+0		 2
2
6
6		 6.196
5.520
8.558
8.400		 467,94624
520,57469
494,94249
490,62934
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara) Tıp
(%50 İndirimli)		 SAY 2+0
2+0
10+0
10+0		 2
2
10
10		 6.806
5.290
7.688
8.140		 465,63037
521,30677
497,55974
491,49450
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 22.031
18.900
15.277
15.300		 430,06113
495,03402
477,84779
470,68936
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 23.735
20.100
16.993
18.200		 427,35868
493,25030
474,13932
463,57206
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp
(Ücretli)		 SAY 70+0
70+0
52+0
52+0		 70
70
52
52		 24.573
23.400
20.597
20.300		 426,01010
488,53972
466,94048
458,60621
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 32+0
32+0
20+0
20+0		 32
32
20
20		 26.648
25.600
23.223
21.300		 422,72649
485,43697
462,06574
456,33761
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)		 SAY 3+0
3+0
4+0
4+0		 3
3
4
4		 28.099
31.300
26.643
23.500		 420,53934
477,95313
456,10860
451,43429
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 2+0
2+0
4+0
 2
2
4
 30.368
32.900
31.618
 417,23277
476,04965
447,77102
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 11+0
11+0
7+0
6+0		 11
11
7
6		 31.771
32.800
31.263
29.600		 415,22732
476,17383
448,33956
439,20167
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
3+0
8+0		 5
5
3
8		 38.521
44.100
47.402
53.900		 406,16382
462,18375
423,54723
397,40272
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
9+0

 11
9

 40.579
39.500

 403,58115
467,78087
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 43.375
44.200

 400,18061
462,10042
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği
(Ücretli)		 SAY 48+0
48+0
40+0
40+0		 48
48
40
40		 47.145
50.600
45.244
35.500		 395,70950
454,54229
426,69060
427,87256
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0
12+0
8+0
8+0		 12
12
8
8		 51.529
50.700
44.890
41.200		 390,44175
454,40928
427,16949
417,85186
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 32+0
32+0
18+0
10+0		 32
32
18
10		 51.699
55.500
51.518
38.500		 390,19264
448,82451
417,59526
422,48825
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 5+0
5+0
3+0
10+0		 5
5
3
10		 54.286
52.000
58.932
69.200		 387,24091
452,92050
407,59905
376,15399
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 15+0
9+0

 15
9

 54.419
55.600

 387,08395
448,69046
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0
10+0
7+0
7+0		 10
10
7
7		 54.857
53.400
49.959
44.600		 386,60503
451,26266
419,77017
411,94510
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mimarlık
(Burslu)		 SAY 7+0
7+0
6+0
6+0		 7
7
6
6		 62.687
67.100
53.653
36.900		 378,17711
435,55402
414,63217
425,40891
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu)		 SAY 4+0
4+0
4+0
4+0		 4
4
4
4		 66.740
56.700
67.530
68.200		 373,91737
447,47755
396,35534
377,45802
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 66.813
68.400

 373,84031
434,13900
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0
4+0
5+0
6+0		 4
4
5
6		 68.113
59.300
57.359
59.800		 372,52178
444,52597
409,71014
388,86428
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0
8+0
6+0
7+0		 8
8
6
7		 72.850
66.300
47.955
48.200		 367,80555
436,43374
422,77028
406,19009
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0
10+0
6+0
6+0		 11
10
6
6		 78.948
66.700
52.423
46.800		 361,85634
436,00705
416,37529
408,50930
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 44+0
42+0

 44
42

 80.797
84.400

 360,05123
416,12643
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0
26+0
13+0
6+0		 26
26
13
6		 107.332
133.000
104.588
81.800		 337,12918
369,17107
356,19684
360,93275
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0
9+0
5+0
4+0		 11
9
5
4		 107.586
99.500
97.704
96.900		 336,91854
400,11922
362,73670
344,98311
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SAY 19+0
19+0
13+0
13+0		 19
19
13
13		 110.933
128.000
166.297
188.000		 334,25550
373,05755
311,66411
284,48789
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0


 10


 117.963


 328,88701
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 124.195
110.000
108.056
 324,40762
389,37700
352,99481
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 54+0
54+0
32+0
24+0		 54
54
32
24		 125.109
135.000
142.857
132.000		 323,76919
367,16852
325,96852
315,80007
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0
4+0
4+0
7+0		 4
4
4
7		 134.012
224.000
338.139
358.000		 317,67507
313,09175
251,16223
235,76921
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
7+0
6+0		 10
10
7
6		 137.198
152.000
180.710
171.000		 315,59426
354,75951
304,00371
292,44047
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 53+0
53+0
18+0
18+0		 53
53
18
18		 138.885
131.000
117.221
93.600		 314,48615
370,96531
344,96786
348,29747
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
10+0
10+0		 2
2

2		 145.000
180.000
Dolmadı
Dolmadı		 310,69413
336,03788
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2

2		 158.993
131.000
Dolmadı
276.000		 302,53337
370,38684
Dolmadı
253,79560
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 45+0
41+0
24+0
18+0		 45
41
24
18		 178.481
152.000
118.363
90.600		 292,27752
354,92253
344,03900
351,33383
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 28+0
23+0
13+0
8+0		 28
23
13
8		 179.076
204.000
216.486
115.000		 291,98483
322,55798
288,00846
328,96470
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
4+0
6+0		 2
2
1
1		 190.457
273.000
Dolmadı
Dolmadı		 286,47863
292,75400
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
7+0
10+0		 2
2

0		 197.569
284.000
Dolmadı
Dolmadı		 283,32400
288,75918
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
26+0
26+0		 2
2
3
26		 231.019
234.000
Dolmadı
176.000		 269,58531
308,33057
Dolmadı
290,11600
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Odyoloji (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
5+0		 6
6
4
5		 236.398
90.300
59.282
49.900		 267,57362
409,83183
407,12780
403,55448
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 21+0
21+0
37+0
37+0		 21
16
21
37		 237.097

Dolmadı
210.000		 267,32832

Dolmadı
275,09159
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 31+0
27+0
14+0
14+0		 31
27
14
14		 253.118
200.000
129.637
118.000		 261,83190
324,68532
335,25325
326,68232
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 57+0
49+0
40+0
32+0		 57
49
40
32		 269.403
273.000
308.015
265.000		 256,64933
292,66332
258,49134
256,93174
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 63+0
63+0
40+0
40+0		 63
63
40
40		 273.933
262.000
268.451
188.000		 255,28639
296,93537
269,67458
284,45159
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 5+0
5+0
10+0
10+0		 5
5
3
10		 294.636
264.000
Dolmadı
239.000		 249,31711
296,00152
Dolmadı
264,75016
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 313.202
311.000
309.256
269.000		 244,32484
279,58828
258,16391
255,72194
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 28+0
28+0
26+0
26+0		 27
28
26
26		 Dolmadı
307.000
264.074
205.000		 Dolmadı
280,60668
271,03758
277,17795
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 16+0


Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 39+0


 18


 Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mimarlık
(%25 İndirimli)		 SAY 36+0
36+0
15+0
15+0		 32
36
15
15		 Dolmadı
231.000
219.511
113.000		 Dolmadı
309,79376
286,79970
330,46993
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Odyoloji (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
8+0
28+0
2

11		 Dolmadı
437.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
247,51380
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Odyoloji (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0
32+0
14+0
9+0		 16
32
14
9		 Dolmadı
334.000
199.381
113.000		 Dolmadı
272,45402
295,23426
330,12578
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk
(Burslu)		 EA 23+0
30+0
20+0
20+0		 23
30
20
20		 11.368
6.920
8.384
10.200		 392,33066
447,55000
428,33892
414,15944
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Psikoloji
(Burslu)		 EA 14+0
14+0
8+0
8+0		 14
14
8
8		 31.334
14.600
19.807
21.000		 364,06987
424,94441
407,29804
395,54591
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 60+0


 60


 51.724


 347,38008
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 75.482
47.500
53.506
55.000		 332,51845
392,07925
375,69450
361,52819
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
7+0
4+0
4+0		 7
7
4
4		 76.246
99.100
64.453
71.500		 332,11231
364,64924
368,21867
349,93431
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 79.216
86.600
89.971
98.400		 330,52569
370,63738
353,28560
334,61516
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
10+0
7+0
7+0		 10
10
7
7		 84.780
75.600
70.639
64.800		 327,64263
376,11010
364,32268
354,42521
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
9+0
6+0
9+0		 9
9
6
9		 88.330
76.900
63.266
60.400		 325,82205
375,44024
369,00860
357,46835
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisat
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
3+0
2+0		 5
5
3
2		 100.975
90.000
86.252
90.200		 319,84036
369,01127
355,30167
338,85717
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
11+0
6+0
8+0		 11
11
6
8		 103.407
87.000
88.741
98.600		 318,74101
370,46181
353,96913
334,52364
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 2+0
2+0
3+0
4+0		 2
2
3
4		 119.611
123.000
124.470
130.000		 311,82067
353,90759
336,64912
319,74833
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk
(Ücretli)		 EA 68+0
149+0
140+0
80+0		 68
88
140
80		 119.742

132.571
89.600		 311,77307

333,21379
339,18848
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 11+0
11+0
7+0
9+0		 11
11
7
9		 129.501
103.000
87.247
82.700		 307,92480
362,59779
354,77719
343,06926
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Psikoloji
(%25 İndirimli)		 EA 22+0
22+0
15+0
15+0		 22
22
15
15		 160.138
168.000
145.626
122.000		 297,10856
335,95034
328,03893
323,37369
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 9+0
8+0
5+0
8+0		 9
8
5
8		 173.785
146.000
144.535
152.000		 292,84932
344,37874
328,45528
311,53053
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
4+0
5+0		 3
3
4
5		 177.588
116.000
143.391
224.000		 291,67469
356,97162
328,89042
290,01138
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyoloji
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
3+0
5+0		 3
3
3
5		 183.739
185.000
180.267
179.000		 289,90146
330,21520
315,82192
302,32603
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
40+0
39+0
39+0		 40
40
39
39		 185.535
203.000
262.868
274.000		 289,41110
324,20485
293,28894
278,66854
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisat
(Burslu)		 EA 7+0
7+0
5+0
5+0		 7
7
5
5		 190.421
164.000
166.267
168.000		 288,02633
337,55806
320,51001
306,03827
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2

0		 196.975
293.000
Dolmadı
Dolmadı		 286,24888
299,70566
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
40+0
30+0
8+0		 40
40
30
8		 201.936
182.000
190.150
131.000		 284,91407
331,13322
312,73335
319,68886
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu)		 EA 7+0
7+0

 7
7

 205.170
217.000

 284,07721
319,94647
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Burslu)		 EA 5+0
5+0
6+0
6+0		 5
5
6
6		 208.722
242.000
253.979
274.000		 283,14613
312,56626
295,40796
278,52396
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
4+0
3+0
4+0		 3
4
3
4		 211.339
245.000
209.060
225.000		 282,48740
311,98744
307,10539
289,84067
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
5+0
28+0		 2
2

1		 244.915
242.000
Dolmadı
Dolmadı		 274,46078
312,79992
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
7+0
5+0
6+0		 7
7
5
6		 249.598
194.000
177.937
183.000		 273,43110
327,21511
316,57028
301,16860
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uluslararası Finans ve Bankacılık
(Burslu)		 EA 7+0


 7


 279.863


 267,23168
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Psikoloji
(Ücretli)		 EA 54+0
54+0
45+0
45+0		 54
54
45
45		 285.490
311.000
314.289
241.000		 266,12455
295,39195
282,35508
285,82711
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 343.508
254.000
255.453
272.000		 255,85286
309,53355
295,03744
279,00996
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
3+0
2+0
2+0		 5
3
2
2		 371.505
320.000
302.063
330.000		 251,45510
293,48005
284,80177
267,74604
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 47+0
47+0
39+0
32+0		 47
47
39
32		 377.168
455.000
444.040
354.000		 250,59259
268,30066
260,93743
263,66447
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 36+0
36+0
25+0
25+0		 36
36
25
25		 412.004
538.000
570.299
649.000		 245,52734
256,03374
245,19056
227,94042
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
1
0		 414.058
646.000
Dolmadı
Dolmadı		 245,23552
242,35196
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sigortacılık (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
5+0
4+0
4+0		 7
5
4
4		 421.297
340.000
289.792
296.000		 244,26243
289,10680
287,36593
274,16225
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)		 EA 39+0
39+0
14+0
14+0		 39
39
14
14		 452.151
521.000
362.211
343.000		 240,18927
258,34256
273,54983
265,51297
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 57+0
57+0
45+0
52+0		 57
57
45
42		 497.076
587.000
679.474
Dolmadı		 234,57815
249,51804
233,98953
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 2+0
2+0
3+0
4+0		 2
2
3
0		 506.929
637.000
766.708
Dolmadı		 233,33035
243,45558
224,54620
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 23+0
23+0
10+0
6+0		 23
23
10
6		 527.761
450.000
432.805
588.000		 230,48895
269,04223
262,51388
234,28580
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 16+0
16+0
17+0
17+0		 16
16
17
17		 559.901
650.000
701.735
639.000		 224,43305
241,84686
231,80825
229,06037
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisat
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
2+0
2
1
0		 Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,49789
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisat
(%50 İndirimli)		 EA 36+0
36+0
13+0
26+0		 4
36
13
7		 Dolmadı
834.000
763.195
Dolmadı		 Dolmadı
223,35939
225,02572
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisat
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 2+0
2+0
3+0
2+0
2
1
1		 Dolmadı
592.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
248,91692
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
3+0
4+0		 1
2

1		 Dolmadı
746.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
231,52032
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 49+0
45+0
37+0
52+0		 17
45
34
23		 Dolmadı
699.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
236,33794
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 18+0
21+0
13+0
15+0		 1
11
2
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
21+0
20+0
23+0		 5
8
14
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sigortacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 8+0
25+0
8+0
10+0
9
1
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
5+0
18+0
2

0		 Dolmadı
815.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,02925
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 57+0
57+0
46+0
32+0		 17
57
46
32		 Dolmadı
798.000
772.661
547.000		 Dolmadı
226,53374
223,66516
238,46961
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 4+0
4+0
4+0
18+0		 2
4
3
0		 Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,52662
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 3+0
3+0
13+0
22+0
3
3
5		 Dolmadı
831.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,59563
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyal Hizmet (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 35+0
35+0
15+0
12+0		 13
35
15
12		 Dolmadı
991.000
396.018
365.000		 Dolmadı
197,30598
268,02817
261,96267
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyoloji
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
17+0
15+0
28+0		 2
13
11
8		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 13+0
13+0
15+0
24+0		 5
1
7
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Ücretli)		 EA 1+0
2+0
2+0
2+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(%50 İndirimli)		 EA 24+0
28+0
14+0
18+0		 3
13
1
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
17+0
12+0
16+0		 5
13
5
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
17+0
6+0
6+0
5

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uluslararası Finans ve Bankacılık
(%50 İndirimli)		 EA 18+0


Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Ücretli)		 EA 1+0
1+0
1

 Dolmadı
821.000

 Dolmadı
224,48009
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(%50 İndirimli)		 EA 37+0
37+0

 9
37

 Dolmadı
916.000

 Dolmadı
216,14359
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu)		 SÖZ 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 4.186
3.820
2.211
3.650		 395,01832
428,64008
443,42850
419,75448
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Film Tasarımı ve Yönetimi
(Burslu)		 SÖZ 3+0
3+0
2+0
2+0		 3
3
2
2		 4.426
20.700
21.546
29.900		 393,82010
385,94315
390,83834
370,14784
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu)		 SÖZ 5+0
5+0
3+0
3+0		 5
5
3
3		 6.672
7.210
8.127
12.800		 384,44923
413,11230
414,18609
392,16027
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu)		 SÖZ 4+0
4+0
2+0
2+0		 4
4
2
2		 6.836
27.700
2.689
36.300		 383,86555
377,38726
439,12718
364,69031
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0
7+0
4+0
4+0		 7
7
4
4		 13.865
10.300
11.948
13.700		 366,46704
404,43758
405,25704
390,47354
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 14.307
12.200
13.737
16.000		 365,64726
400,08664
401,85935
386,64524
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu)		 SÖZ 8+0


 8


 29.692


 345,38000
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(Burslu)		 SÖZ 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 31.370
35.700
19.463
35.700		 343,72542
369,60116
393,48595
365,13673
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 6+0


 6


 61.612


 322,24297
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 27+0
26+0
20+0
16+0		 27
26
20
16		 66.148
62.500
76.431
67.200		 319,81051
351,01397
352,74683
345,53177
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 6+0
6+0
5+0
5+0		 6
6
5
5		 69.312
59.800
41.260
49.100		 318,21332
352,60997
372,67830
355,57229
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 40+0
45+0
31+0
31+0		 40
45
31
31		 149.607
111.000
123.739
154.000		 289,00442
329,32073
334,72791
314,94885
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 11+0
12+0
14+0
12+0		 11
10
13
12		 217.771

Dolmadı
243.000		 272,74980

Dolmadı
295,32984
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 241.714
139.000
146.381
230.000		 267,97535
319,73016
327,86224
297,83354
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakfı)		 Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli)		 SÖZ 23+0
23+0
21+0
21+0		 23
23
21
21		 370.674
437.000
508.408
594.000		 246,93600
259,66015
262,67828
248,76501
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankra) (Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli)		 SÖZ 32+0
32+0
15+0
15+0		 32
32
15
15		 435.036
423.000
322.580
351.000		 238,31234
261,88927
290,34521
277,65596
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 36+0
34+0
22+0
22+0		 36
34
22
22		 488.827
466.000
465.602
392.000		 231,38625
255,36410
268,50377
271,87676
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli)		 SÖZ 41+0


 41


 501.506


 229,56131
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
2+0
4+0
4+0		 1
2
2
3		 Dolmadı
742.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,19079
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Film Tasarımı ve Yönetimi
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
4+0
5+0
5+0		 1

5
2		 Dolmadı

835.608
Dolmadı		 Dolmadı

220,57213
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Film Tasarımı ve Yönetimi
(%25 İndirimli)		 SÖZ 15+0
13+0
8+0
8+0		 3
4
8
7		 Dolmadı

718.522
Dolmadı		 Dolmadı

236,96754
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte) (Ücretli)		 SÖZ 14+0
14+0
15+0
15+0		 11
14
15
15		 Dolmadı
616.000
668.925
563.000		 Dolmadı
234,65510
242,71993
251,90872
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(Ücretli)		 SÖZ 4+0
4+0
8+0
8+0
4
8
3		 Dolmadı
809.000
830.680
Dolmadı		 Dolmadı
207,30091
221,72769
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(%25 İndirimli)		 SÖZ 17+0
17+0
10+0
10+0		 13
17
10
10		 Dolmadı
698.000
601.045
721.000		 Dolmadı
224,47714
250,87135
236,43723
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)		 SÖZ 6+0


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0


 24


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(Ücretli)		 SÖZ 6+0
8+0
12+0
12+0
4
7
12		 Dolmadı

Dolmadı
803.000		 Dolmadı

Dolmadı
228,59472
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli)		 SÖZ 6+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 4+0
6+0
4+0
4+0
3
4
4		 Dolmadı

700.986
619.000		 Dolmadı

238,99908
246,19505
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 30+0
28+0
26+0
26+0		 24
28
26
26		 Dolmadı
596.000
519.286
470.000		 Dolmadı
237,41831
261,25047
262,15319
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Burslu)		 DİL 5+0
4+0
3+0
3+0		 5
4
3
3		 6.648
4.600
2.871
6.320		 428,99825
458,99683
475,26837
431,71658
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu)		 DİL 8+0
8+0
6+0
5+0		 8
8
6
5		 9.891
8.440
8.814
8.510		 411,56178
431,82333
426,76052
417,97777
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Burslu)		 DİL 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 13.429
11.400
11.737
9.610		 396,59476
417,09462
412,73131
411,49156
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (%50 İndirimli)		 DİL 23+0
24+0
17+0
17+0		 23
24
17
17		 25.961
26.600
21.736
20.300		 354,59100
361,49499
373,34366
361,87833
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 DİL 35+0
37+0
29+0
24+0		 35
37
29
24		 27.749
28.100
26.477
24.600		 348,96042
356,56514
356,86920
344,37990
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Ücretli)		 DİL 2+0
2+0
5+0
5+0		 2
2

5		 37.075
51.500
Dolmadı
52.600		 319,92020
282,52840
Dolmadı
253,22304
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli)		 DİL 7+0
10+0
10+0
11+0		 7
10
10
11		 43.724
47.400
67.464
64.700		 299,08683
294,53569
240,10739
222,16064
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 DİL 32+0
32+0
27+0
27+0		 32
32
27
27		 55.874
67.200
72.509
37.900		 263,33937
239,28832
228,05515
296,36419
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Ücretli)		 DİL 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
1
2
1		 56.277

75.501
Dolmadı		 262,15567

209,60142
Dolmadı

Başkent Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 338,72962
345,34542		 195.529
253.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 324,68941
334,42373		 243.778
294.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 318,53895
345,12167		 268.449
254.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 314,90639
349,41562		 284.489
239.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Adalet
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 312,64134
294,65914		 294.606
512.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 307,74179
333,13505		 318.138
299.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 306,11066
320,93875		 326.340
354.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 301,85293
324,67597		 348.991
337.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 300,93377
319,69960		 354.069
360.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 295,93012
327,30323		 383.449
325.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 295,38655
319,56528		 386.767
361.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 295,08915
319,98634		 388.593
359.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 292,04451
291,51836		 407.947
535.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 288,30854
308,88328		 433.135
420.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Diyaliz
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 286,53752
301,52418		 445.597
465.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 284,87895
304,35124		 457.488
447.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 282,27541
334,70817		 477.061
293.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 282,04802
302,75133		 478.803
457.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 281,82375
300,17994		 480.559
474.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 276,37512
334,94662		 524.428
292.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 272,95938
304,23681		 553.993
448.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 271,43790
293,32243		 567.544
521.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 268,76110
302,13943		 592.161
461.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 268,66782
283,03642		 593.065
601.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Otomotiv Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 268,64433
279,97387		 593.313
627.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 267,44890
284,52759		 604.662
589.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Mekatronik
(Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 262,80303
277,25600		 650.637
650.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Gıda Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 261,62018
266,06221		 663.002
755.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu)		 TYT 7+0
3+0		 7
3		 260,58925
266,13013		 673.922
754.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 6+0
4+0		 6
4		 259,57329
272,82520		 684.593
690.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 258,21836
263,03520		 699.216
785.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Makine
(Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 258,21590
268,67989		 699.244
729.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
38+0		 38
38		 257,58391
258,09580		 706.291
837.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Makine
(Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 254,47347
267,41506		 741.404
741.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 253,58853
273,27011		 751.536
686.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Burslu)		 TYT 7+0
3+0		 7
3		 251,08450
237,40453		 781.052
1.076.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Burslu)		 TYT 5+0
2+0		 5
2		 250,29626
257,94755		 790.271
839.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Elektronik Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 248,75415
265,11908		 808.356
764.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 46+0
42+0		 46
42		 247,33839
258,70184		 825.471
830.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 247,27883
264,32773		 826.162
772.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 246,05668
275,75787		 840.736
663.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)		 TYT 45+0
45+0		 45
45		 244,52510
257,37908		 858.818
845.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 243,12092
256,26683		 875.299
857.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
38+0		 38
38		 237,61819
265,44159		 939.218
761.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 40+0
36+0		 40
36		 236,41242
239,90048		 953.481
1.046.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 5+0
2+0		 5
2		 236,34214
261,85614		 954.324
797.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İşletme Yönetimi
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 236,05854
257,26753		 957.662
846.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 235,58221
252,23889		 963.200
902.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 232,90236
238,61411		 995.403
1.061.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 231,67906
270,42470		 1.010.252
712.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Lojistik
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 231,47328
257,26557		 1.012.821
846.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 231,02721
248,48173		 1.018.214
945.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 230,91224
237,39776		 1.019.699
1.076.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 41+0
45+0		 41
45		 229,44252
228,58578		 1.038.292
1.186.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 42
42		 229,01716
241,02908		 1.043.599
1.032.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 29+0
32+0		 29
32		 227,85592
212,20817		 1.058.523
1.406.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 227,39709
222,89447		 1.064.477
1.261.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Diyaliz
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 42
42		 224,27186
238,48467		 1.105.823
1.063.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0
32+0		 32
32		 223,52864
251,37154		 1.115.829
912.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 221,95031
245,15280		 1.137.098
983.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 218,67409
248,11691		 1.181.091
949.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0
40+0		 40
40		 215,08036
230,26388		 1.229.243
1.164.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(%25 İndirimli)		 TYT 45+0
45+0		 45
45		 210,40581
231,50564		 1.295.252
1.149.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 27+0
30+0		 27
30		 208,39241
216,45512		 1.325.048
1.347.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 206,04614
219,82222		 1.360.597
1.303.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 16+0
 16
 205,51701
 1.368.669
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
2+0		 1
2		 205,17904
205,08492		 1.373.887
1.506.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0
21+0		 18
21		 204,88147
200,17776		 1.378.434
1.576.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 202,52722
202,21425		 1.414.350
1.547.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 202,40664
223,77393		 1.416.225
1.249.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 199,37635
217,76936		 1.462.901
1.330.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 28+0
28+0		 28
28		 193,86292
203,91983		 1.540.451
1.522.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Aşçılık
(%25 İndirimli)		 TYT 31+0
34+0		 31
34		 192,93580
194,18840		 1.551.567
1.656.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
21+0		 17
16		 192,52869
 1.556.323
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Endüstriyel Kalıpçılık
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 192,48863
214,65283		 1.556.756
1.372.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 15+0
23+0		 15
6		 191,18498
 1.570.609
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Adalet
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
—-		 187,56481
 1.598.938
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 0
2		 Dolmadı
199,78174
1.582.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 29+0
32+0		 20
32		 Dolmadı
204,71885		 1.609.356
1.511.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 11+0
17+0		 3
8		 Dolmadı
 1.490.486
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 1
2		 Dolmadı
209,84013		 1.573.841
1.439.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 32+0
28+0		 27
28		 Dolmadı
204,87813		 1.607.415
1.509.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(%50 İndirimli)		 TYT 12+0
25+0		 9
4		 Dolmadı
 1.438.102
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0
25+0		 6
4		 Dolmadı
 1.606.749
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 12+0
25+0		 5
7		 Dolmadı
 1.581.785
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Endüstriyel Hammaddeler
İşleme Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
12+0		 0
1		 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Endüstriyel Kalıpçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 9+0
17+0		 1
—-		 Dolmadı
 1.615.852
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(%50 İndirimli)		 TYT 14+0
17+0		 12
17		 Dolmadı
194,60056		 1.603.106
1.651.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0
21+0		 0
4		 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Gıda Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 9+0
21+0		 3
1		 Dolmadı
 1.240.938
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2
239,45389
1.051.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
17+0		 11
17		 Dolmadı
211,85970		 1.568.692
1.410.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli)		 TYT 11+0
21+0		 2
6		 Dolmadı
 1.464.076
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
21+0		 5
2		 Dolmadı
 1.474.610
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Lojistik
(%50 İndirimli)		 TYT 11+0
21+0		 3
5		 Dolmadı
 1.546.638
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Makine
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
25+0		 11
17		 Dolmadı
 1.519.305
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Makine
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
25+0		 7
12		 Dolmadı
 1.512.117
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Mekatronik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
25+0		 8
15		 Dolmadı
 1.267.327
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0
25+0		 13
25		 Dolmadı
200,68207		 1.600.943
1.569.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
13+0		 2
5		 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%50 İndirimli)		 TYT 11+0
17+0		 8
9		 Dolmadı
 1.501.723
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
13+0		 0
3		 Dolmadı
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