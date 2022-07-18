Başkent Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Başkent Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Vakıf üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Başkent Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Başkent Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Başkent Üniversitesi taban puanları…
2022 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PUANLARI VE SIRALAMALARI
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 Başkent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
|Tıp
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|4.307
3.590
3.337
3.120
|476,39622
526,92117
514,98241
513,46196
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
|Tıp
(Burslu)
|SAY
|13+0
13+0
8+0
8+0
|13
13
8
8
|5.247
4.260
3.557
3.750
|471,85303
524,60813
513,79334
509,99758
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
2+0
6+0
6+0
|2
2
6
6
|6.196
5.520
8.558
8.400
|467,94624
520,57469
494,94249
490,62934
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
|Tıp
(%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
2+0
10+0
10+0
|2
2
10
10
|6.806
5.290
7.688
8.140
|465,63037
521,30677
497,55974
491,49450
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|22.031
18.900
15.277
15.300
|430,06113
495,03402
477,84779
470,68936
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|23.735
20.100
16.993
18.200
|427,35868
493,25030
474,13932
463,57206
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Tıp
(Ücretli)
|SAY
|70+0
70+0
52+0
52+0
|70
70
52
52
|24.573
23.400
20.597
20.300
|426,01010
488,53972
466,94048
458,60621
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Tıp
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|32+0
32+0
20+0
20+0
|32
32
20
20
|26.648
25.600
23.223
21.300
|422,72649
485,43697
462,06574
456,33761
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|3+0
3+0
4+0
4+0
|3
3
4
4
|28.099
31.300
26.643
23.500
|420,53934
477,95313
456,10860
451,43429
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|2+0
2+0
4+0
—
|2
2
4
—
|30.368
32.900
31.618
—
|417,23277
476,04965
447,77102
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
7+0
6+0
|11
11
7
6
|31.771
32.800
31.263
29.600
|415,22732
476,17383
448,33956
439,20167
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
8+0
|5
5
3
8
|38.521
44.100
47.402
53.900
|406,16382
462,18375
423,54723
397,40272
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|40.579
39.500
—
—
|403,58115
467,78087
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|43.375
44.200
—
—
|400,18061
462,10042
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Ücretli)
|SAY
|48+0
48+0
40+0
40+0
|48
48
40
40
|47.145
50.600
45.244
35.500
|395,70950
454,54229
426,69060
427,87256
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
8+0
|12
12
8
8
|51.529
50.700
44.890
41.200
|390,44175
454,40928
427,16949
417,85186
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|32+0
32+0
18+0
10+0
|32
32
18
10
|51.699
55.500
51.518
38.500
|390,19264
448,82451
417,59526
422,48825
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
10+0
|5
5
3
10
|54.286
52.000
58.932
69.200
|387,24091
452,92050
407,59905
376,15399
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|15+0
9+0
—
—
|15
9
—
—
|54.419
55.600
—
—
|387,08395
448,69046
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
7+0
7+0
|10
10
7
7
|54.857
53.400
49.959
44.600
|386,60503
451,26266
419,77017
411,94510
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|7+0
7+0
6+0
6+0
|7
7
6
6
|62.687
67.100
53.653
36.900
|378,17711
435,55402
414,63217
425,40891
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|66.740
56.700
67.530
68.200
|373,91737
447,47755
396,35534
377,45802
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|66.813
68.400
—
—
|373,84031
434,13900
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
4+0
5+0
6+0
|4
4
5
6
|68.113
59.300
57.359
59.800
|372,52178
444,52597
409,71014
388,86428
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
7+0
|8
8
6
7
|72.850
66.300
47.955
48.200
|367,80555
436,43374
422,77028
406,19009
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
6+0
|11
10
6
6
|78.948
66.700
52.423
46.800
|361,85634
436,00705
416,37529
408,50930
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|44+0
42+0
—
—
|44
42
—
—
|80.797
84.400
—
—
|360,05123
416,12643
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
26+0
13+0
6+0
|26
26
13
6
|107.332
133.000
104.588
81.800
|337,12918
369,17107
356,19684
360,93275
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0
9+0
5+0
4+0
|11
9
5
4
|107.586
99.500
97.704
96.900
|336,91854
400,11922
362,73670
344,98311
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|19+0
19+0
13+0
13+0
|19
19
13
13
|110.933
128.000
166.297
188.000
|334,25550
373,05755
311,66411
284,48789
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|117.963
—
—
—
|328,88701
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|124.195
110.000
108.056
—
|324,40762
389,37700
352,99481
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|54+0
54+0
32+0
24+0
|54
54
32
24
|125.109
135.000
142.857
132.000
|323,76919
367,16852
325,96852
315,80007
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
4+0
4+0
7+0
|4
4
4
7
|134.012
224.000
338.139
358.000
|317,67507
313,09175
251,16223
235,76921
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
7+0
6+0
|10
10
7
6
|137.198
152.000
180.710
171.000
|315,59426
354,75951
304,00371
292,44047
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|53+0
53+0
18+0
18+0
|53
53
18
18
|138.885
131.000
117.221
93.600
|314,48615
370,96531
344,96786
348,29747
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
10+0
10+0
|2
2
—
2
|145.000
180.000
Dolmadı
Dolmadı
|310,69413
336,03788
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
—
2
|158.993
131.000
Dolmadı
276.000
|302,53337
370,38684
Dolmadı
253,79560
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|45+0
41+0
24+0
18+0
|45
41
24
18
|178.481
152.000
118.363
90.600
|292,27752
354,92253
344,03900
351,33383
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|28+0
23+0
13+0
8+0
|28
23
13
8
|179.076
204.000
216.486
115.000
|291,98483
322,55798
288,00846
328,96470
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
4+0
6+0
|2
2
1
1
|190.457
273.000
Dolmadı
Dolmadı
|286,47863
292,75400
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
7+0
10+0
|2
2
—
0
|197.569
284.000
Dolmadı
Dolmadı
|283,32400
288,75918
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
26+0
26+0
|2
2
3
26
|231.019
234.000
Dolmadı
176.000
|269,58531
308,33057
Dolmadı
290,11600
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
5+0
|6
6
4
5
|236.398
90.300
59.282
49.900
|267,57362
409,83183
407,12780
403,55448
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
| Biyomedikal Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|21+0
21+0
37+0
37+0
|21
16
21
37
|237.097
—
Dolmadı
210.000
|267,32832
—
Dolmadı
275,09159
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|31+0
27+0
14+0
14+0
|31
27
14
14
|253.118
200.000
129.637
118.000
|261,83190
324,68532
335,25325
326,68232
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|57+0
49+0
40+0
32+0
|57
49
40
32
|269.403
273.000
308.015
265.000
|256,64933
292,66332
258,49134
256,93174
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|63+0
63+0
40+0
40+0
|63
63
40
40
|273.933
262.000
268.451
188.000
|255,28639
296,93537
269,67458
284,45159
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|5+0
5+0
10+0
10+0
|5
5
3
10
|294.636
264.000
Dolmadı
239.000
|249,31711
296,00152
Dolmadı
264,75016
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|313.202
311.000
309.256
269.000
|244,32484
279,58828
258,16391
255,72194
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|28+0
28+0
26+0
26+0
|27
28
26
26
|Dolmadı
307.000
264.074
205.000
|Dolmadı
280,60668
271,03758
277,17795
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|16+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|39+0
—
—
—
|18
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mimarlık
(%25 İndirimli)
|SAY
|36+0
36+0
15+0
15+0
|32
36
15
15
|Dolmadı
231.000
219.511
113.000
|Dolmadı
309,79376
286,79970
330,46993
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
8+0
28+0
|—
2
—
11
|Dolmadı
437.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
247,51380
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0
32+0
14+0
9+0
|16
32
14
9
|Dolmadı
334.000
199.381
113.000
|Dolmadı
272,45402
295,23426
330,12578
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|23+0
30+0
20+0
20+0
|23
30
20
20
|11.368
6.920
8.384
10.200
|392,33066
447,55000
428,33892
414,15944
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Psikoloji
(Burslu)
|EA
|14+0
14+0
8+0
8+0
|14
14
8
8
|31.334
14.600
19.807
21.000
|364,06987
424,94441
407,29804
395,54591
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|51.724
—
—
—
|347,38008
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|75.482
47.500
53.506
55.000
|332,51845
392,07925
375,69450
361,52819
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
7+0
4+0
4+0
|7
7
4
4
|76.246
99.100
64.453
71.500
|332,11231
364,64924
368,21867
349,93431
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|79.216
86.600
89.971
98.400
|330,52569
370,63738
353,28560
334,61516
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
10+0
7+0
7+0
|10
10
7
7
|84.780
75.600
70.639
64.800
|327,64263
376,11010
364,32268
354,42521
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
9+0
6+0
9+0
|9
9
6
9
|88.330
76.900
63.266
60.400
|325,82205
375,44024
369,00860
357,46835
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
3+0
2+0
|5
5
3
2
|100.975
90.000
86.252
90.200
|319,84036
369,01127
355,30167
338,85717
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
11+0
6+0
8+0
|11
11
6
8
|103.407
87.000
88.741
98.600
|318,74101
370,46181
353,96913
334,52364
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|2+0
2+0
3+0
4+0
|2
2
3
4
|119.611
123.000
124.470
130.000
|311,82067
353,90759
336,64912
319,74833
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|68+0
149+0
140+0
80+0
|68
88
140
80
|119.742
—
132.571
89.600
|311,77307
—
333,21379
339,18848
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|11+0
11+0
7+0
9+0
|11
11
7
9
|129.501
103.000
87.247
82.700
|307,92480
362,59779
354,77719
343,06926
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Psikoloji
(%25 İndirimli)
|EA
|22+0
22+0
15+0
15+0
|22
22
15
15
|160.138
168.000
145.626
122.000
|297,10856
335,95034
328,03893
323,37369
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|9+0
8+0
5+0
8+0
|9
8
5
8
|173.785
146.000
144.535
152.000
|292,84932
344,37874
328,45528
311,53053
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
4+0
5+0
|3
3
4
5
|177.588
116.000
143.391
224.000
|291,67469
356,97162
328,89042
290,01138
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyoloji
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
3+0
5+0
|3
3
3
5
|183.739
185.000
180.267
179.000
|289,90146
330,21520
315,82192
302,32603
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
40+0
39+0
39+0
|40
40
39
39
|185.535
203.000
262.868
274.000
|289,41110
324,20485
293,28894
278,66854
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İktisat
(Burslu)
|EA
|7+0
7+0
5+0
5+0
|7
7
5
5
|190.421
164.000
166.267
168.000
|288,02633
337,55806
320,51001
306,03827
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
—
0
|196.975
293.000
Dolmadı
Dolmadı
|286,24888
299,70566
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
40+0
30+0
8+0
|40
40
30
8
|201.936
182.000
190.150
131.000
|284,91407
331,13322
312,73335
319,68886
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu)
|EA
|7+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|205.170
217.000
—
—
|284,07721
319,94647
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Burslu)
|EA
|5+0
5+0
6+0
6+0
|5
5
6
6
|208.722
242.000
253.979
274.000
|283,14613
312,56626
295,40796
278,52396
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
4+0
3+0
4+0
|3
4
3
4
|211.339
245.000
209.060
225.000
|282,48740
311,98744
307,10539
289,84067
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
5+0
28+0
|2
2
—
1
|244.915
242.000
Dolmadı
Dolmadı
|274,46078
312,79992
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
7+0
5+0
6+0
|7
7
5
6
|249.598
194.000
177.937
183.000
|273,43110
327,21511
316,57028
301,16860
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
(Burslu)
|EA
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|279.863
—
—
—
|267,23168
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Psikoloji
(Ücretli)
|EA
|54+0
54+0
45+0
45+0
|54
54
45
45
|285.490
311.000
314.289
241.000
|266,12455
295,39195
282,35508
285,82711
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|343.508
254.000
255.453
272.000
|255,85286
309,53355
295,03744
279,00996
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
| Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
3+0
2+0
2+0
|5
3
2
2
|371.505
320.000
302.063
330.000
|251,45510
293,48005
284,80177
267,74604
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|47+0
47+0
39+0
32+0
|47
47
39
32
|377.168
455.000
444.040
354.000
|250,59259
268,30066
260,93743
263,66447
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|36+0
36+0
25+0
25+0
|36
36
25
25
|412.004
538.000
570.299
649.000
|245,52734
256,03374
245,19056
227,94042
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
1
0
|414.058
646.000
Dolmadı
Dolmadı
|245,23552
242,35196
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sigortacılık (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
5+0
4+0
4+0
|7
5
4
4
|421.297
340.000
289.792
296.000
|244,26243
289,10680
287,36593
274,16225
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)
|EA
|39+0
39+0
14+0
14+0
|39
39
14
14
|452.151
521.000
362.211
343.000
|240,18927
258,34256
273,54983
265,51297
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|57+0
57+0
45+0
52+0
|57
57
45
42
|497.076
587.000
679.474
Dolmadı
|234,57815
249,51804
233,98953
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
3+0
4+0
|2
2
3
0
|506.929
637.000
766.708
Dolmadı
|233,33035
243,45558
224,54620
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23+0
23+0
10+0
6+0
|23
23
10
6
|527.761
450.000
432.805
588.000
|230,48895
269,04223
262,51388
234,28580
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|16+0
16+0
17+0
17+0
|16
16
17
17
|559.901
650.000
701.735
639.000
|224,43305
241,84686
231,80825
229,06037
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İktisat
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
2
1
0
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,49789
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İktisat
(%50 İndirimli)
|EA
|36+0
36+0
13+0
26+0
|4
36
13
7
|Dolmadı
834.000
763.195
Dolmadı
|Dolmadı
223,35939
225,02572
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
3+0
2+0
|—
2
1
1
|Dolmadı
592.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
248,91692
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
3+0
4+0
|1
2
—
1
|Dolmadı
746.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
231,52032
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|49+0
45+0
37+0
52+0
|17
45
34
23
|Dolmadı
699.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
236,33794
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|18+0
21+0
13+0
15+0
|1
11
2
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
| Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
21+0
20+0
23+0
|5
8
14
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sigortacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|8+0
25+0
8+0
10+0
|—
9
1
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
5+0
18+0
|—
2
—
0
|Dolmadı
815.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,02925
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|57+0
57+0
46+0
32+0
|17
57
46
32
|Dolmadı
798.000
772.661
547.000
|Dolmadı
226,53374
223,66516
238,46961
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4+0
4+0
4+0
18+0
|2
4
3
0
|Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,52662
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|3+0
3+0
13+0
22+0
|—
3
3
5
|Dolmadı
831.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,59563
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|35+0
35+0
15+0
12+0
|13
35
15
12
|Dolmadı
991.000
396.018
365.000
|Dolmadı
197,30598
268,02817
261,96267
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyoloji
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
17+0
15+0
28+0
|2
13
11
8
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|13+0
13+0
15+0
24+0
|5
1
7
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Ücretli)
|EA
|1+0
2+0
2+0
2+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(%50 İndirimli)
|EA
|24+0
28+0
14+0
18+0
|3
13
1
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
17+0
12+0
16+0
|5
13
5
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
17+0
6+0
6+0
|—
5
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
(%50 İndirimli)
|EA
|18+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Ücretli)
|EA
|1+0
1+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
821.000
—
—
|Dolmadı
224,48009
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(%50 İndirimli)
|EA
|37+0
37+0
—
—
|9
37
—
—
|Dolmadı
916.000
—
—
|Dolmadı
216,14359
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|4.186
3.820
2.211
3.650
|395,01832
428,64008
443,42850
419,75448
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(Burslu)
|SÖZ
|3+0
3+0
2+0
2+0
|3
3
2
2
|4.426
20.700
21.546
29.900
|393,82010
385,94315
390,83834
370,14784
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
5+0
3+0
3+0
|5
5
3
3
|6.672
7.210
8.127
12.800
|384,44923
413,11230
414,18609
392,16027
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
4+0
2+0
2+0
|4
4
2
2
|6.836
27.700
2.689
36.300
|383,86555
377,38726
439,12718
364,69031
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
7+0
4+0
4+0
|7
7
4
4
|13.865
10.300
11.948
13.700
|366,46704
404,43758
405,25704
390,47354
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|14.307
12.200
13.737
16.000
|365,64726
400,08664
401,85935
386,64524
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|29.692
—
—
—
|345,38000
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|31.370
35.700
19.463
35.700
|343,72542
369,60116
393,48595
365,13673
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|61.612
—
—
—
|322,24297
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|27+0
26+0
20+0
16+0
|27
26
20
16
|66.148
62.500
76.431
67.200
|319,81051
351,01397
352,74683
345,53177
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
6+0
5+0
5+0
|6
6
5
5
|69.312
59.800
41.260
49.100
|318,21332
352,60997
372,67830
355,57229
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|40+0
45+0
31+0
31+0
|40
45
31
31
|149.607
111.000
123.739
154.000
|289,00442
329,32073
334,72791
314,94885
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|11+0
12+0
14+0
12+0
|11
10
13
12
|217.771
—
Dolmadı
243.000
|272,74980
—
Dolmadı
295,32984
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
| Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|241.714
139.000
146.381
230.000
|267,97535
319,73016
327,86224
297,83354
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakfı)
|Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|23+0
23+0
21+0
21+0
|23
23
21
21
|370.674
437.000
508.408
594.000
|246,93600
259,66015
262,67828
248,76501
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankra) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|32+0
32+0
15+0
15+0
|32
32
15
15
|435.036
423.000
322.580
351.000
|238,31234
261,88927
290,34521
277,65596
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|36+0
34+0
22+0
22+0
|36
34
22
22
|488.827
466.000
465.602
392.000
|231,38625
255,36410
268,50377
271,87676
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|41+0
—
—
—
|41
—
—
—
|501.506
—
—
—
|229,56131
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
2+0
4+0
4+0
|1
2
2
3
|Dolmadı
742.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,19079
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
4+0
5+0
5+0
|1
—
5
2
|Dolmadı
—
835.608
Dolmadı
|Dolmadı
—
220,57213
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|15+0
13+0
8+0
8+0
|3
4
8
7
|Dolmadı
—
718.522
Dolmadı
|Dolmadı
—
236,96754
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte) (Ücretli)
|SÖZ
|14+0
14+0
15+0
15+0
|11
14
15
15
|Dolmadı
616.000
668.925
563.000
|Dolmadı
234,65510
242,71993
251,90872
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Ücretli)
|SÖZ
|4+0
4+0
8+0
8+0
|—
4
8
3
|Dolmadı
809.000
830.680
Dolmadı
|Dolmadı
207,30091
221,72769
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|17+0
17+0
10+0
10+0
|13
17
10
10
|Dolmadı
698.000
601.045
721.000
|Dolmadı
224,47714
250,87135
236,43723
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
—
—
—
|24
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
8+0
12+0
12+0
|—
4
7
12
|Dolmadı
—
Dolmadı
803.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
228,59472
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|4+0
6+0
4+0
4+0
|—
3
4
4
|Dolmadı
—
700.986
619.000
|Dolmadı
—
238,99908
246,19505
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
28+0
26+0
26+0
|24
28
26
26
|Dolmadı
596.000
519.286
470.000
|Dolmadı
237,41831
261,25047
262,15319
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Burslu)
|DİL
|5+0
4+0
3+0
3+0
|5
4
3
3
|6.648
4.600
2.871
6.320
|428,99825
458,99683
475,26837
431,71658
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
5+0
|8
8
6
5
|9.891
8.440
8.814
8.510
|411,56178
431,82333
426,76052
417,97777
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Burslu)
|DİL
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|13.429
11.400
11.737
9.610
|396,59476
417,09462
412,73131
411,49156
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (%50 İndirimli)
|DİL
|23+0
24+0
17+0
17+0
|23
24
17
17
|25.961
26.600
21.736
20.300
|354,59100
361,49499
373,34366
361,87833
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|DİL
|35+0
37+0
29+0
24+0
|35
37
29
24
|27.749
28.100
26.477
24.600
|348,96042
356,56514
356,86920
344,37990
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Ücretli)
|DİL
|2+0
2+0
5+0
5+0
|2
2
—
5
|37.075
51.500
Dolmadı
52.600
|319,92020
282,52840
Dolmadı
253,22304
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
| İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli)
|DİL
|7+0
10+0
10+0
11+0
|7
10
10
11
|43.724
47.400
67.464
64.700
|299,08683
294,53569
240,10739
222,16064
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|DİL
|32+0
32+0
27+0
27+0
|32
32
27
27
|55.874
67.200
72.509
37.900
|263,33937
239,28832
228,05515
296,36419
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Ücretli)
|DİL
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
1
2
1
|56.277
—
75.501
Dolmadı
|262,15567
—
209,60142
Dolmadı
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|338,72962
345,34542
|195.529
253.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|324,68941
334,42373
|243.778
294.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|318,53895
345,12167
|268.449
254.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|314,90639
349,41562
|284.489
239.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Adalet
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|312,64134
294,65914
|294.606
512.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|307,74179
333,13505
|318.138
299.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|306,11066
320,93875
|326.340
354.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|301,85293
324,67597
|348.991
337.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|300,93377
319,69960
|354.069
360.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|295,93012
327,30323
|383.449
325.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|295,38655
319,56528
|386.767
361.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|295,08915
319,98634
|388.593
359.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|292,04451
291,51836
|407.947
535.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|288,30854
308,88328
|433.135
420.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Diyaliz
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|286,53752
301,52418
|445.597
465.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|284,87895
304,35124
|457.488
447.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|282,27541
334,70817
|477.061
293.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|282,04802
302,75133
|478.803
457.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|281,82375
300,17994
|480.559
474.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|276,37512
334,94662
|524.428
292.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|272,95938
304,23681
|553.993
448.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|271,43790
293,32243
|567.544
521.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|268,76110
302,13943
|592.161
461.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|268,66782
283,03642
|593.065
601.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Otomotiv Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|268,64433
279,97387
|593.313
627.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|267,44890
284,52759
|604.662
589.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Mekatronik
(Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|262,80303
277,25600
|650.637
650.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Gıda Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|261,62018
266,06221
|663.002
755.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu)
|TYT
|7+0
3+0
|7
3
|260,58925
266,13013
|673.922
754.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|259,57329
272,82520
|684.593
690.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|258,21836
263,03520
|699.216
785.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Makine
(Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|258,21590
268,67989
|699.244
729.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)
| İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
38+0
|38
38
|257,58391
258,09580
|706.291
837.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Makine
(Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|254,47347
267,41506
|741.404
741.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|253,58853
273,27011
|751.536
686.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0
3+0
|7
3
|251,08450
237,40453
|781.052
1.076.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Burslu)
|TYT
|5+0
2+0
|5
2
|250,29626
257,94755
|790.271
839.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|248,75415
265,11908
|808.356
764.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|46+0
42+0
|46
42
|247,33839
258,70184
|825.471
830.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|247,27883
264,32773
|826.162
772.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|246,05668
275,75787
|840.736
663.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)
|TYT
|45+0
45+0
|45
45
|244,52510
257,37908
|858.818
845.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|243,12092
256,26683
|875.299
857.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
38+0
|38
38
|237,61819
265,44159
|939.218
761.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|40+0
36+0
|40
36
|236,41242
239,90048
|953.481
1.046.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|5+0
2+0
|5
2
|236,34214
261,85614
|954.324
797.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| İşletme Yönetimi
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|236,05854
257,26753
|957.662
846.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|235,58221
252,23889
|963.200
902.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|232,90236
238,61411
|995.403
1.061.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|231,67906
270,42470
|1.010.252
712.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Lojistik
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|231,47328
257,26557
|1.012.821
846.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|231,02721
248,48173
|1.018.214
945.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|230,91224
237,39776
|1.019.699
1.076.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|41+0
45+0
|41
45
|229,44252
228,58578
|1.038.292
1.186.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Ameliyathane Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|42
42
|229,01716
241,02908
|1.043.599
1.032.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|29+0
32+0
|29
32
|227,85592
212,20817
|1.058.523
1.406.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|227,39709
222,89447
|1.064.477
1.261.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Diyaliz
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|42
42
|224,27186
238,48467
|1.105.823
1.063.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Fizyoterapi
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
32+0
|32
32
|223,52864
251,37154
|1.115.829
912.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|221,95031
245,15280
|1.137.098
983.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)
| Fizyoterapi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|218,67409
248,11691
|1.181.091
949.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0
40+0
|40
40
|215,08036
230,26388
|1.229.243
1.164.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Fizyoterapi
(%25 İndirimli)
|TYT
|45+0
45+0
|45
45
|210,40581
231,50564
|1.295.252
1.149.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|27+0
30+0
|27
30
|208,39241
216,45512
|1.325.048
1.347.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|206,04614
219,82222
|1.360.597
1.303.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|16+0
—
|16
—
|205,51701
—
|1.368.669
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
2+0
|1
2
|205,17904
205,08492
|1.373.887
1.506.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
21+0
|18
21
|204,88147
200,17776
|1.378.434
1.576.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|202,52722
202,21425
|1.414.350
1.547.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|202,40664
223,77393
|1.416.225
1.249.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|199,37635
217,76936
|1.462.901
1.330.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|28+0
28+0
|28
28
|193,86292
203,91983
|1.540.451
1.522.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Aşçılık
(%25 İndirimli)
|TYT
|31+0
34+0
|31
34
|192,93580
194,18840
|1.551.567
1.656.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
21+0
|17
16
|192,52869
—
|1.556.323
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|192,48863
214,65283
|1.556.756
1.372.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|15+0
23+0
|15
6
|191,18498
—
|1.570.609
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Adalet
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
—-
|187,56481
—
|1.598.938
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|0
2
|Dolmadı
199,78174
|—
1.582.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
32+0
|20
32
|Dolmadı
204,71885
|1.609.356
1.511.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|11+0
17+0
|3
8
|Dolmadı
—
|1.490.486
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|1
2
|Dolmadı
209,84013
|1.573.841
1.439.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|32+0
28+0
|27
28
|Dolmadı
204,87813
|1.607.415
1.509.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(%50 İndirimli)
|TYT
|12+0
25+0
|9
4
|Dolmadı
—
|1.438.102
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0
25+0
|6
4
|Dolmadı
—
|1.606.749
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|12+0
25+0
|5
7
|Dolmadı
—
|1.581.785
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Hammaddeler
İşleme Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
12+0
|0
1
|Dolmadı
—
|—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|9+0
17+0
|1
—-
|Dolmadı
—
|1.615.852
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(%50 İndirimli)
|TYT
|14+0
17+0
|12
17
|Dolmadı
194,60056
|1.603.106
1.651.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0
21+0
|0
4
|Dolmadı
—
|—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Gıda Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|9+0
21+0
|3
1
|Dolmadı
—
|1.240.938
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|—
239,45389
|—
1.051.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
17+0
|11
17
|Dolmadı
211,85970
|1.568.692
1.410.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|11+0
21+0
|2
6
|Dolmadı
—
|1.464.076
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
21+0
|5
2
|Dolmadı
—
|1.474.610
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Lojistik
(%50 İndirimli)
|TYT
|11+0
21+0
|3
5
|Dolmadı
—
|1.546.638
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Makine
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
25+0
|11
17
|Dolmadı
—
|1.519.305
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Makine
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
25+0
|7
12
|Dolmadı
—
|1.512.117
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
25+0
|8
15
|Dolmadı
—
|1.267.327
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0
25+0
|13
25
|Dolmadı
200,68207
|1.600.943
1.569.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
13+0
|2
5
|Dolmadı
—
|—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|11+0
17+0
|8
9
|Dolmadı
—
|1.501.723
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
13+0
|0
3
|Dolmadı
—
|—
—