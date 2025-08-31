Haberler Yaşam Haberleri Başkentte altyapı alarmı! Gölbaşı’nda ana su borusu patladı
Giriş Tarihi: 31.8.2025 11:24 Son Güncelleme: 31.8.2025 11:29

Ankara bitmek bilmeyen alt yapı sorununa bir yenisi daha eklendi. Gölbaşı ilçesinde sabaha karşı ana su borusu patladı. Tonlarca su tazyikinde etkisiyle metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, başkentin su altyapısındaki kronik sorunlar bir kez daha gündeme geldi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yavrucuk Mahallesi'nde bulunan ana su borusu büyük bir gürültüyle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, bölge kısa süre içinde göle döndü. Olay yerine sevk edilen ASKİ ekipleri uzun uğraşlar sonucunda hattaki su akışını durdurdu.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Gölbaşındaki patlamayla birlikte tonlarca suyu boşa aktı. Çevre sakinleri, suyun dakikalarca yüksek basınçla gökyüzüne fışkırdığını mahalleli tarafından kaydedildi.

BAŞKENTTE BİTMEYEN SU SORUNU

Gölbaşı'ndaki patlama, Ankara'nın su altyapısında son dönemde yaşanan arızaların son halkası oldu. Özellikle Yenimahalle, Pursaklar, Keçiören ve Çankaya bölgelerinde son aylarda sık sık boru patlamaları, plansız su kesintileri ve onarım çalışmaları dikkat çekiyor.

