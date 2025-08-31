Başkentte altyapı alarmı! Gölbaşı’nda ana su borusu patladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yavrucuk Mahallesi'nde bulunan ana su borusu büyük bir gürültüyle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, bölge kısa süre içinde göle döndü. Olay yerine sevk edilen ASKİ ekipleri uzun uğraşlar sonucunda hattaki su akışını durdurdu.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Gölbaşındaki patlamayla birlikte tonlarca suyu boşa aktı. Çevre sakinleri, suyun dakikalarca yüksek basınçla gökyüzüne fışkırdığını mahalleli tarafından kaydedildi.

BAŞKENTTE BİTMEYEN SU SORUNU

Gölbaşı'ndaki patlama, Ankara'nın su altyapısında son dönemde yaşanan arızaların son halkası oldu. Özellikle Yenimahalle, Pursaklar, Keçiören ve Çankaya bölgelerinde son aylarda sık sık boru patlamaları, plansız su kesintileri ve onarım çalışmaları dikkat çekiyor.