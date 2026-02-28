Başkent’te belediye otobüsünü ateşe vermişti: Sanık hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

Olay, 25 Şubat 2025'te Ulus–Kızılay–Ankara Şehir Hastanesi hattında çalışan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BD 4387 plakalı EGO Genel Müdürlüğü otobüsünde meydana geldi. İddianameye göre Alparslan K., otobüs Ulus Heykel durağına yaklaşırken yanında getirdiği yazılı kağıtları araç içine asmaya başladı. Ardından pet şişe içindeki benzini sürücü kabinine ve şoför M.D.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Şoför M.D., aracı durdurup aşağı inerken çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri kontrol altına aldı. Olayda M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar oluşurken, otobüste de hasar meydana geldi.

"SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM" SAVUNMASI

İfadesi alınan Alparslan K., pet şişeye benzin doldurarak otobüse bindiğini kabul etti. Sanığın, ameliyat sırasında koluna çip takıldığına inandığını ve bu nedenle sesini duyurmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Alparslan K., olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sanık hakkında açılan davada 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.