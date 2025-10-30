Başkentte bomba ihbarı paniğe neden oldu! Şüpheli paketten çıkan herkesi şok etti

Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ne ait su deposu yakınlarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar hemen 112'i acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi.

BOMBA PANİĞİ

İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Paket ekipler tarafından kontrollü bir şekilde incelendi. Paketin içerisinden çıkan ise herkesi şok etti.

9 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Pakette yapılan kontrollü incelemede, 9 kilogram uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.