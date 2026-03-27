Başkent’te borsa dolandırıcılığı: 28 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, borsa alanında faaliyet göstererek dolandırıcılık yapan 65 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin halka arz edilecek şirketlerin olduğu vaadiyle insanlardan para topladığı belirlendi. Başlangıçta küçük kazançlar ödeyerek güven kazanan şüphelilerin daha sonra yüksek miktarda para talep ederek mağdurları dolandırdığı ve işlemlerde birçok şirket hesabı kullandığı tespit edildi. 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 28'İ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüpheliden 51'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirilen ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 28'i, Sulh Ceza Hakimliğince 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.