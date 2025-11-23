Başkentte dev “garaj' operasyonu: Yöntemleri pes dedirtti! 5 ilde 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlarda usulsüz "change" işlemi yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.
AĞIR HASARLI ARAÇLARA "CHANGE" UYGULAYIP SATIŞA SUNDULAR
Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin yurt dışından getirilen araçların motor ve şase numaralarını silerek; tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını bu araçlara yasal olmayan şekilde yerleştirip piyasaya sürdükleri belirlendi.
KRİMİNAL İŞBİRLİĞİ İLE 14 ARAÇTA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ
Ankara Emniyeti ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Başkanlığı uzmanlarının yaptığı ortak incelemede, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 14 aracın change işlemiyle hazırlandığı tespit edildi. Araçlardan 7'sinin yurt dışından giriş yaptığı ancak çıkış kaydının bulunmadığı da ortaya çıkarıldı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 24 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen uzun süreli teknik takip ve analizler sonucunda, şüphelilere yönelik operasyon planlandı. Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Konya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.