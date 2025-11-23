Başkentte dev “garaj' operasyonu: Yöntemleri pes dedirtti! 5 ilde 24 gözaltı

KRİMİNAL İŞBİRLİĞİ İLE 14 ARAÇTA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyeti ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Başkanlığı uzmanlarının yaptığı ortak incelemede, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 14 aracın change işlemiyle hazırlandığı tespit edildi. Araçlardan 7'sinin yurt dışından giriş yaptığı ancak çıkış kaydının bulunmadığı da ortaya çıkarıldı.