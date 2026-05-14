Başkentte "Güven Sokağı" operasyonu: 32 gözaltı

Ankara Adliyesi Genel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kent genelinde uzun süreli takip ve saha çalışması gerçekleştirildi. Özellikle başkentin yoğun cadde ve sokakları ile bazı eğlence mekanlarının önlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen şahıslara operasyon yapıldı.Operasyonda, araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan usulsüz şekilde ücret talep ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 32 kişi gözaltına alındı.





SADECE BAHŞİŞ ALDIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER



Şüphelilerin, kamuya açık alanları adeta kendi otoparklarıymış gibi kullandıkları ve sürücüler üzerinde baskı oluşturarak para talep ettikleri iddia edildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur beyanlarının operasyon kararında etkili olduğu öğrenildi. Emniyet kaynakları, bazı şüphelilerin ifadelerinde "sadece bahşiş aldıklarını" öne sürdüğünü, ancak elde edilen deliller doğrultusunda vatandaşlardan sistematik şekilde ücret istendiğinin tespit edildiğini belirtti.





"ÖNCE GÜVEN"



Operasyona "Önce Güven" anlayışı doğrultusunda "Güven Sokağı" adı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, vatandaşların huzurunu bozan yasa dışı oluşumlara fırsat verilmeyeceğini açıkladı.





Açıklamada ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" adı altında izinsiz para talep etmenin yasa dışı olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, vatandaşlara korsan otoparkçılarla karşılaşmaları halinde durumu emniyet birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.