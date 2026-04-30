Başkentte İzmir Masası kuruldu

Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:28

AK Parti İzmir heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek kentin ulaşım ve altyapı yatırımlarını masaya yatırdı. Görüşmede İzmir’in öncelikli projeleri ele alındı.

ERTAN GÜRCANER
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini duyurdu.

SAYGILI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Saygılı, İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Görüşmede, kentin yatırım önceliklerinin çok boyutlu bir çerçevede değerlendirildiği ifade edildi.

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

AK Parti heyetinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde İzmir'e yönelik projeleri ve planlanan yatırımları gündeme getirdiği öğrenilirken, toplantının "verimli" geçtiği vurgulandı.

ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

AK Partili Saygılı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekillerimiz Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan ile birlikte ziyaret ettik. İzmir'imizin ihtiyaçlarını çok boyutlu bir çerçevede ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde şehrimizin ulaşım, altyapı ve yatırım önceliklerini kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Bakanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI #İZMİR #AK PARTİ

