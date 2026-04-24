Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:23

Başkentte “Nezaket Haftası” ilan edildi

Başkentte toplumsal saygı, nezaket bilinci ve okullarda şiddet ile zorbalıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla “Nezaket Haftası” ilan edildi. Uygulamanın, Ankara Valisi Vasip Şahin’in öngörü ve talimatları doğrultusunda hayata geçirildiği bildirildi.

SENA UYANER
Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatıyla, 13-20 Nisan günlerini içeren hafta, "Nezaket Haftası" olarak ilan edildi.

UZUN VADELİ SOSYAL UYUM HEDEFİ

Başkentte Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatıyla, Ankara genelinde toplumsal saygı, nezaket bilinci ile okullarda şiddet ve zorbalıkla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla; geçtiğimiz hafta Nezaket Haftası ilan edildi. Nezaket haftasının yalnızca bir farkındalık etkinliği silsilesi değil, uzun vadeli bir sosyal uyum stratejisi olması anlayışıyla değerlendirildi.

ÇEŞİTLİ KURUMLARA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda nezaket ziyaretleri gerçekleştirildi ve güncel süreçlerde "nezaket" benimsendi. Program kapsamında, okullar, rehabilitasyon merkezleri, otizm eğitim kurumları ve yaşlı bakımevleri ziyaret edildi.

#ANKARA

