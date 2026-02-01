Haberler Yaşam Haberleri Başkentte oto hırsızlığına presli imha yöntemi: 8 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 08:09

Başkentte oto hırsızlığına presli imha yöntemi: 8 şüpheli yakalandı

Ankara’da oto hırsızlıklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çaldıkları araçları aynı gün içinde parçalayan, iç aksamlarını satan ve geriye kalan araç gövdesini hurda tesisinde presleterek tamamen yok eden organize bir grubun deşifre edildiği bildirildi. Şüphelilerin, çalıntı araçların izini kaybettirmek amacıyla planlı ve profesyonel şekilde hareket ettikleri, araç sevkini ise çekiciyle gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başkent genelinde meydana gelen oto hırsızlıkları mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bir grubun çaldıkları araçları kısa sürede ortadan kaldırarak suç delillerini yok etmeye çalıştığı belirlendi.

GELİŞMİŞ VE ORGANİZE YÖNTEM: PRESLE ARAÇLARI YOK ETTİLER

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları araçları aynı gün içerisinde parçaladığı, iç aksam parçalarını piyasada sattığı, araç gövdesini ise geri dönüşüm ve hurda tesisine götürerek preslettiği ortaya çıktı. Bu yöntemle araçların tamamen yok edildiği ve tespit edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi.

ÇEKİCİYLE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin, çalıntı araçların izini kaybettirmek amacıyla sevk işlemlerini çekici marifetiyle gerçekleştirdiği, sürecin organize ve planlı şekilde yürütüldüğü belirlendi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu söz konusu faaliyetler adım adım tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturmanın, oto hırsızlığı ve bağlantılı suçlara yönelik genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

