Başkentte oto hırsızlığına presli imha yöntemi: 8 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başkent genelinde meydana gelen oto hırsızlıkları mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bir grubun çaldıkları araçları kısa sürede ortadan kaldırarak suç delillerini yok etmeye çalıştığı belirlendi.
GELİŞMİŞ VE ORGANİZE YÖNTEM: PRESLE ARAÇLARI YOK ETTİLER
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları araçları aynı gün içerisinde parçaladığı, iç aksam parçalarını piyasada sattığı, araç gövdesini ise geri dönüşüm ve hurda tesisine götürerek preslettiği ortaya çıktı. Bu yöntemle araçların tamamen yok edildiği ve tespit edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturmanın, oto hırsızlığı ve bağlantılı suçlara yönelik genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.