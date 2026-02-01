Başkentte oto hırsızlığına presli imha yöntemi: 8 şüpheli yakalandı

GELİŞMİŞ VE ORGANİZE YÖNTEM: PRESLE ARAÇLARI YOK ETTİLER

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları araçları aynı gün içerisinde parçaladığı, iç aksam parçalarını piyasada sattığı, araç gövdesini ise geri dönüşüm ve hurda tesisine götürerek preslettiği ortaya çıktı. Bu yöntemle araçların tamamen yok edildiği ve tespit edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi.