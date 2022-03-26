Başkentte stokçu operasyonu

STOKÇULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci, ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetim yaparak fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasında uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konularda denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Çiftci, denetim yapılan marketlerin raflarında yeterli miktarda ürün bulunduğu gözlenirken depolarda da anormal ürün stoku bulunduğunu, bazı marketlerde kasa fiyatlarının tutmadığını bu işyerlerini de tutanak tutarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Kurtuluş Çiftçi, ekiplerin denetimleri sık ve düzenli şekilde yaptığını bu nedenle stokçu zincir market veya fahiş fiyat uygulayan esnafa göz açtırmadıklarını dile getirdi.