Başkentte stokçu operasyonu

Gölbaşı Belediyesi, son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları" yapılıp yapılmadığını sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Denetimlerini artıran Zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerin depolarında şeker, yağ ve temel gıda maddelerinin stoklanıp stoklanmadığını kontrol aralıksız ediyor. Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarında etiket denetimi de yapıyor.
Zabıta ekiplerinin bir markette gerçekleştirdikleri denetimlerde toz şeker satışını 1 adetle sınırlandıran marketin depolarında önemli miktarda şeker stoku bulunduğu ortaya çıktı. Aynı markette gün içinde şekere yapılan zam da tespit edildi. Şekerin aynı markette yapılan etiket denetiminde ise gün içinde 14.90'dan 16.50'ye çıktığı belirlendi.
STOKÇULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci, ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetim yaparak fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasında uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konularda denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Çiftci, denetim yapılan marketlerin raflarında yeterli miktarda ürün bulunduğu gözlenirken depolarda da anormal ürün stoku bulunduğunu, bazı marketlerde kasa fiyatlarının tutmadığını bu işyerlerini de tutanak tutarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Kurtuluş Çiftçi, ekiplerin denetimleri sık ve düzenli şekilde yaptığını bu nedenle stokçu zincir market veya fahiş fiyat uygulayan esnafa göz açtırmadıklarını dile getirdi.